Ginevra Lamborghini va fuori di seno: maglia tutta trasparente

Stavolta ha davvero sorpreso tutti la bellissima Ginevra Lamborghini: la maglia è trasparente ed il reggiseno non c’è.

Il cognome è inconfondibile, infatti lei è la sorella della bellissima cantante, Elettra. Ma anche Ginevra Lamborghini da qualche mese, si sta facendo conoscere e soprattutto, lo fa a modo suo. Mostrandosi cioè, sempre più sexy e facendo impazzire i suoi fan che diventano sempre di più.

La bellissima mora, ha partecipato all’edizione 2022 del Grande Fratello VIP ed è così che ha iniziato a farsi conoscere ancora di più. Prima, era sempre stata lontana dai riflettori ed era intervenuta, solo come membro della famiglia Lamborghini, nelle vesti di opinionista. Le cose sono cambiate da quando Ginevra ha partecipato al GF Vip e in tanti sono i fan e ammiratori della ragazza.

Ginevra fuori di seno, maglia trasparente per lei

Come Elettra anche Ginevra porta con sè un bel peso sulle spalle. Le due sorelle sono protagoniste della tv, ma devono fare i conti con un cognome molto importante. Pure la meravigliosa Ginevra non può che essere collegata a suo nonno che creò uno dei marchi automobilistici di lusso più famosi al mondo. Un marchio, vero e proprio vanto italiano..

A lei però interessa iniziare a far parte del mondo dello spettacolo e lei che ha un fisico da modella, non avrà certo difficoltà a convincere i produttori a volerla nelle loro trasmissioni. D’altra parte, oggi è famosissima anche sui social. Con le sue curve pazzesche, l’emiliana ha collezionato i primi 282mila follower. Ma sicuramente, con le foto che posta, ne avrà presto ancora di più.

L’ex gieffina ha pubblicato oltre 100 post sul proprio canale Instagram e fa sognare i suoi follower. Follower che possono, purtroppo, solo sognarla. Ginevra infatti è fidanzata, risulta in una storia d’amore con un consulente di CRM & Digital Marketing di Bologna, Edoardo Casella. I seguaci della donna possono ammirare le sue curve però mediante i social. La stessa Lamborghini anzi, ha condiviso da poco ‘una foto da perdere la testa’. Maglia trasparente e niente reggiseno. Si vede tutto il pazzesco lato A della meravigliosa trentunenne.

Non c’è da meravigliarsi, se i like sono migliaia per questo post e nemmeno se i follower della stupenda sorella maggiore di Elettra, sperano in altre foto così. In fondo se lo scotto da pagare per tutta questa bellezza è un ‘Mi piace’, il compromesso parrebbe anche giusto.