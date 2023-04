Colpaccio Parisi in Serie A: 20 milioni

Fabiano Parisi è uno dei calciatori che più si è messo in mostra durante questa stagione con l’esterno dell’Empoli che appare pronto a cambiare maglia in estate.

Il terzino piace a diverse squadre e dovrebbe salutare la Toscana per provare l’avventura in una big del nostro campionato. Potrebbe quindi essere ai titoli di coda l’avventura di Fabiano Parisi con la maglia dell’Empoli. Classe 2000, l’esterno piace a diverse squadre del nostro campionato che in estate proveranno a trovare un accordo con la squadra toscana per chiudere l’affare.

Empoli che mette quindi in mostra ancora una volta un giovane da poter poi cedere per fare cassa e sostenere l’economia del club. Con la salvezza ormai in tasca, i toscani possono programmare il proprio futuro, decidendo quale pezzo pregiato della rosa tenere ancora in vista della prossima stagione.

Intervistato da Tv Play, il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha fatto il punto sul futuro dei gioielli della squadra toscana. Tra gli altri ha commentato anche la posizione di Fabiano Parisi, autentica sorpresa di questo campionato.

Calciomercato, il direttore sportivo Accardi parla del futuro di Parisi

Il dirigente della squadra azzurra ha affermato: “Parisi è cresciuto molto ed è stato chiamato da Roberto Mancini per la nazionale italiana. Credo sia il sogno di tutti i giovani vestire la maglia azzurra. 20 milioni per il suo cartellino? E’ presto, non facciamo ancora il prezzo”. Sulle tracce del terzino ci sono molte big italiane. La Lazio lo ha cercato già durante il calciomercato di gennaio, mentre la Roma ed il Milan lo tengono sotto osservazione in ottica futura. Lo segue anche il Napoli che da sempre ha un buon rapporto di mercato con la squadra toscana.

Pietro Accardi ha parlato poi anche degli altri gioielli della squadra azzurra come Baldanzi, e Perisan che ben ha sostituito Vicario: “Per essere al primo anno – ha continuato parlando a Tv Play – Baldanzi sta facendo un ottimo campionato, deve concentrarsi sul finale di stagione. Siamo contenti di quanto fatto da Perisan, non era facile sostituire un portiere come Vicario”.

Chiusura poi su De Winter, giocatore in forza all’Empoli ma di proprietà della Juventus: “De Winter è un giocatore dalle grandi potenzialità e con Zanetti è cresciuto molto sul lato difensivo. La Juve ha un ottimo prospetto ed in estate farà le sue valutazioni. I nostri segreti sono quelli di avere idee, programmazione e coraggio di puntare sui nostri giovani”.