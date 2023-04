Finto rinnovo: in realtà andrà alla Juventus

Si riapre la pista per l’arrivo del giocatore alla corte di Allegri: prima serve trovare l’accordo col club per il prolungamento

Nella congiuntura economica iniziata anche prima del Covid ma certamente radicalizzata dagli effetti della pandemia, quasi tutte le società d’Europa – con le rilevanti eccezioni dei ricchissimi club della Premier League – devono fare i conti con delle perdite, talvolta anche ingenti, dei loro bilanci. Visto questa situazione le società di calcio hanno l’obiettivo principale di evitare due cose, ovvero registrare delle sanguinose minusvalenze nella cessione dei giocatori e perdere delle risorse tecniche a parametro zero.

Ne sa qualcosa la Juve, che la scorsa estate, in uno scenario già più che chiaro dalla precedente primavera, ha lasciato andare l’attaccante Paulo Dybala a parametro zero. Lo stesso club bianconero, in vista dell’imminente calciomercato estivo, rischia di perdere con le stesse modalità Adrien Rabiot, l’ex esubero tecnico diventato nel frattempo una colonna della formazione allenata da Max Allegri.

Proprio il tecnico bianconero, sempre in ottemperanza ai discorsi sui giocatori in odore di scadenza, potrebbe presto riabbracciare un suo vecchio pupillo. Che potrebbe accettare, anzi concordare, un rinnovo di facciata con la promessa di tornare alla corte del tecnico bianconero.

La mossa dell’Atletico: il ‘via libera’ di Simeone

Come rivelato dal portale spagnolo ‘Elgoldigital‘, l’Atletico Madrid starebbe studiando la strategia migliore, dal punto di vista economico, per liberarsi di Alvaro Morata. Il centravanti, nonostante una buona stagione dal punto di vista dei numeri, non rientra nelle preferenze tattiche di mister Simeone. Il contratto dell’ex Chelsea scade a giugno del 2024. Troppo vicino nel tempo per pensare di tirare su il prezzo del calciatore. Il club spagnolo avrebbe allora in mente una precisa strategia, da realizzare con la collaborazione dell’entourage del giocatore.

La volontà, nemmeno troppo celata, del nazionale spagnolo è quella di tornare alla Juve. Il club piemontese non ha potuto esercitare l’opzione di acquisto definitivo nello scorso luglio perchè l’Atletico non aveva accettato meno dei 35 milioni pattuiti in precedenza. Ora le cose sono cambiate. I Colchoneros hanno urgente bisogno di liquidità dopo una stagione in cui sono mancati i preventivati introiti derivanti dalla seconda fase della Champions. Traguardo a cui l’Atletico non è però mai arrivato.

L’intenzione della dirigenza iberica è quella di convincere Morata ad allungare il suo contratto. Anche per evitare che l’attaccante possa puntare i piedi e magari arrivare a scadenza. In cambio l’Atletico si impegnerebbe ad ‘agevolare’ la Juve nella trattativa per l’acquisto. Proponendo un prezzo superiore a quello fissato senza rinnovo del contratto, ma comunque inferiore alla cifra da sottoporre all’interesse degli altri club dopo la firma di ‘comodo’ dell’attaccante.