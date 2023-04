Tempo di saluti: la storia col Milan è finita, primo addio

Il Milan ha già le idee chiare sul futuro del calciatore. Lo stesso che, a meno di clamorosi colpi di scena, svuoterà l’armadietto al termine della stagione

Nonostante la stagione non sia giunta al termine, la dirigenza del Milan sta giù pensando al prossimo campionato. E’ già tempo di pensare a calciatori che potranno rappresentare il club e chi, invece, è libero di trovarsi un’altra sistemazione. In questo caso, però, la questione è diversa. Le sue prestazioni non hanno convinto né l’allenatore, ma soprattutto Paolo Maldini che aveva puntato tanto su di lui.

Il club ha bisogno di rinforzi, soprattutto tra le alternative, visto che in questa stagione sono venute a mancare. Ora il Milan affronterà il campionato e le semifinali di Champions League, ma intanto si continua a discutere di calciomercato. Il club ha le idee chiare e il dirigente è pronto per intervenire sul mercato.

Il Milan ha deciso, niente riscatto: tornerà alla casa base

Niente riscatto, quindi, per il ‘Diavolo’ che è pronto a rispedire al mittente il calciatore. Stiamo parlando di Tiemoue Bakayoko. La sua seconda esperienza è assolutamente da dimenticare. Come riportato in precedenza il centrocampista francese viene più ricordato per i suoi “look” (a dir poco discutibili) e soprattutto per una vicenda di cronaca che lo riguarda. L’ex calciatore di Napoli e Chelsea venne fermato direttamente dalla polizia, con tanto di pistola puntata, per essere stato scambiato per un malvivente.

Il nativo di Parigi, fino a questo momento, ha collezionato solamente tre presenze con la maglia rossonera. Che non sia nei progetti tecnici di mister Pioli non è assolutamente un mistero. Dopo il prestito biennale dal Chelsea, il 28enne è pronto a ritornare alla casa base. Altro che riscatto (poco meno di 5 milioni di euro), la dirigenza non ha alcuna intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione, ma decisamente su un altro calciatore.

La lista del direttore tecnico Paolo Maldini, per il nuovo centrocampista, è pronta per essere stilata. Le idee di certo non mancano. Il calciatore, però, è pronto a farsi trovare pronto nel caso in cui dovesse essere chiamato in causa. Si farà trovare pronto per questa fase finale di stagione e poi, a meno di clamorosi colpi di scena, saluterà e lascerà definitivamente il club allenato da Stefano Pioli. La stagione ancora deve terminare ma in casa Milan la società ha le idee chiare sul futuro di Bakayoko.