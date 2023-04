Ciao Juve, Perin titolare in un altro club di Serie A

Mattia Perin e la Juventus, un addio molto probabile durante il mercato estivo: sul portiere un’altra big italiana

La stagione della Juventus è tornata a registrare i soliti picchi che tra alti e bassi e la squadra appare in netta difficoltà. A preoccupare sono alcuni dei big della squadra, a partire da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. La squadra ha dovuto fare i conti costantemente con le vicende extra calcistiche, che, sicuramente hanno rallentato mentalmente la squadra.

Oltre al campionato resta sempre la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che si disputerà a San Siro tra poco più di una settimana contro l’Inter. Ed intanto, sullo sfondo, il calcio giocato può cominciare a lasciare un piccolo spazio a quella che sembra poter essere dal 1 luglio una sessione estiva di calciomercato assolutamente scoppiettante. E i bianconeri si stanno già muovendo sottotraccia, per consegnare ad Allegri i rinforzi nelle giuste sezioni del campo, visto che i limiti di questa Juventus sono venuti a galla in diverse occasioni.

In difesa, ed in particolar modo tra i pali, attenzione alle scelte che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di inforcare. Wojciech Szczesny era uscito con un forte dolore al petto nella gara con lo Sporting CP, decisa dalla rete di Gatti e valida per i quarti di finale di Europa League.

Perin nella Capitale: lo scenario estivo

Al posto del polacco il suo secondo, Mattia Perin, ha dimostrato di essere ancora realmente decisivo. L’ex estremo difensore di Genoa e Pescara, poi, è partito titolare col Sassuolo in una giornata decisamente storta per i bianconeri. Ma adesso proprio Perin potrebbe finire, indipendentemente dal destino di Szczesny, sul mercato. Il 30enne di Latina, sotto contratto con la Juventus fino all’estate 2025, non è soddisfatto e vorrebbe giocare di più. Troppa panchina, pochissime occasioni di mettersi in mostra e la voglia di brillare altrove che nei mesi si è fatta sempre più forte.

Perin, quindi, potrebbe decidere di fare le valigie e cercarsi una squadra che gli garantisca una titolarità che, è palese, a Torino non gli verrà mai concessa in pianta stabile. Il club maggiormente interessato potrebbe essere la Roma, con il ds Tiago Pinto e Mourinho decisi a ‘retrocedere’ il 35enne Rui Patricio nel ruolo di secondo nel suo ultimo anno di contratto con i capitolini. Il futuro di Perin potrebbe essere vicino casa, alla corte di Mourinho ed in difesa dei pali giallorossi per la stagione 2023/24.