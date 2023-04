Bomba FIGC, UFFICIALE: 2 punti di penalizzazione

Una decisione clamorosa e inattesa arriva dalla Figc, che penalizza i club con due punti di penalizzazione in classifica cambiando volto al campionato.

La federazione della Lega calcio è ormai stufa, stanca di un atteggiamento mostrato in campo e non. La penalizzazione fa scuola e diventa ora un ulteriore monito alle società italiane, in una stagione davvero travagliata.

Il calcio italiano vive costanti difficoltà ed ora si è arrivati a questa decisione, come ultima possibilità. Parliamo di una mossa che sta facendo discutere e non poco tutti i vertici della federazione. Le classifiche stanno diventando l’ago della bilancia, la Federazione sa di avere in mano un modo per frenare le società che si rendono protagoniste con attività non proprio sportive.

L’ultima decisione arrivata dalla Figc è destinata a far discutere nel corso del tempo, anche se sta ricevendo il consenso degli sportivi italiani. Da via Allegri è ora ufficiale, i club avranno due punti di penalizzazione dopo le recenti modifiche al codice di giustizia sportiva. Una mossa voluta all’unanimità con in testa il presidente Gabriele Gravina, quasi come un ultimo tentativo di dare una “regolata” al calcio italiano.

Due punti in meno per i club, i motivi

La Figc è pronta ad essere più dura con i club, la tolleranza sembra essere finita e l’ultimo comunicato pubblicato sul sito federale lo dimostra. La stagione 2022-23 nei campionati professionistici è costellata da penalizzazione di vario genere, non c’è un campionato che si salvi dall’argomento. E potrebbero arrivarne anche delle altre, la Figc non guarda in faccia nessuno e ha ufficializzato una novità importante. In caso di aggressione agli arbitri, da parte dei dirigenti delle società, i club saranno puniti con almeno due punti di penalizzazione.

Una novità importante nel calcio italiano per evitare tutti quei comportamenti da far west a cui spesso assistiamo sui campi, tanto che in caso di lesioni personali agli arbitri certificati da referto medico ci saranno squalifiche di quattro anni. La Figc ha optato per questa mossa con l’obiettivo di regolare il finale di stagione e garantire l’incolumità degli arbitri. La Figc ha raddoppiato le pene sportive anche per quanto riguarda gli altri atteggiamenti anti sportivi, quali lo sputo e le ingiurie. Una mossa voluta insieme al nuovo presidente dell’Aia, Carlo Pacifici, sottolineando un nuovo modo di intendere il calcio.

Non mancano le novità annunciate da Gravina, partendo dal dossier di Euro 2032 alla creazione di una lega professionistica nel calcio femminile, una sorta di anticamera di quella maschile. Molta più incertezza invece sul discorso delle seconde squadre, in Lega Pro sembra difficile creare dei nuovi spazi data la sovrabbondanza di team nei tre gironi.