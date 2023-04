Bomba Luis Alberto, incontro per chiudere: dove giocherà

Prosegue la telenovela legata al futuro del centrocampista spagnolo. Luis Alberto è tornato ad essere fondamentale nel club capitolino.

Nonostante sia tornato al centro delle manovre di gioco dei capitolini, però, il futuro dell’ex Liverpool è ancora tutto da decifrare. Di recente il direttore sportivo Igli Tare ha parlato proprio della situazione del centrocampista.

Sin dall’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio le cose tra il fantasista spagnolo e l’ex tecnico di Juventus e Napoli non sono andate benissimo. Già la scorsa estate queste frizioni stavano per culminare con un addio, con Luis Alberto sedotto ma poi abbandonato dal Siviglia. Adesso, tecnico e centrocampista sembrano aver trovato la quadra per continuare insieme e far rendere al meglio la squadra.

La burrascosa e inaspettata eliminazione dalla Conference League per mano dell’AZ Alkmaar aveva gettato ombre sul progetto di Maurizio Sarri alla Lazio. L’energie risparmiate dai mancati impegni in Europa, però, hanno permesso ai biancocelesti di risalire la china fino al secondo posto in solitaria. La qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo stagionale della Lazio che ne gioverebbe anche in termini economici.

Futuro di Luis Alberto un’incognita: si apre una possibilità clamorosa

I 61 punti raccolti in 30 giornate lasciano ben sperare i tifosi biancocelesti. L’eventuale accesso alla prossima Champions League, inoltre, potrebbe cambiare alcune dinamiche che fino a qualche mese fa sembravano ormai segnate. Due dei top player agli ordini di Sarri, infatti, potrebbero dare una sterzata decisiva al proprio futuro. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, fino a qualche mese fa certi dell’addio alla Lazio.

Il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e, probabilmente anche in caso di qualificazione alla Champions, potrebbe partire per fare una nuova esperienza. Diverso, invece, il discorso per Luis Alberto. Le incomprensioni con Sarri sembrano essere alle spalle e il Mago è tornato ad essere decisivo con la sua tecnica e le sue giocate. Della situazione dello spagnolo ha parlato di recente il ds biancoceleste: Igli Tare.

L’ex attaccante albanese ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando la sua visione sul possibile futuro di Luis Alberto. Ecco le parole di Tare: “Luis Alberto ha un contratto leggermente più lungo rispetto a Milinkovic-Savic. A bocce ferme ci sederemo ad un tavolo e vedremo cosa fare. Sono e rimangono giocatori fondamentali per noi. – prosegue il direttore sportivo – Se la Champions può far cambiare le cose? Penso di sì, non c’è un giocatore che non voglia giocare la Champions League“.