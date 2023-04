Scudetto e tradimento, Spalletti sulla panchina del nemico

Il destino può portare il tecnico toscano lontano dagli azzurri: tradimento dietro l’angolo, c’è l’indizio per l’estate

Il cammino del Napoli, quest’anno, ha toccato vette sia dal punto di vista del gioco che da quello dei risultati che non possono essere discusse. La corsa scudetto è terminata ormai da diversi mesi, gli azzurri attendono solo l’aritmetica certezza per festeggiare un traguardo che in città dopo oltre trent’anni veniva visto come una vera e propria chimera. Non sarà più così. Nonostante il recente calo di rendimento in Serie A (il fragoroso 0-4 incassato dal Milan, successivamente la stentata vittoria col modesto Lecce) lo scudetto sarà cucito sul petto degli uomini allenati da Luciano Spalletti.

Il discorso in Europa, però, ha portato una sconfitta e polemiche che quasi nessuno si sarebbe aspettato alla vigilia del big match di San Siro. Il ko in casa del Milan ha lasciato l’amaro in bocca all’allenatore del Napoli. Per quanto visto in campo, gli azzurri hanno recriminato in particolar modo riguardo all’arbitraggio di Kovacs, fischietto rumeno che ha diretto la super sfida europea. Una serie di eventi che ha portato il Milan a festeggiare al termine dell’andata dei quarti di finale di Champions League, con la semifinale che adesso pare leggermente più vicina ai rossoneri che ai futuri campioni d’Italia.

E Spalletti si è fatto sentire a fine gara, sfogandosi duramente su diversi temi. Al di là della plateale ironia sul metro di arbitraggio portato avanti da Kovacs, l’allenatore di Certaldo che è in scadenza a fine giugno con il club di De Laurentiis ha mostrato un’insofferenza che fa riflettere.

Spalletti, addio Napoli: così resta in Serie A

Il pensiero va ai tifosi, al clima che si è visto a San Siro e a quello che tra pochi giorni si registrerà allo stadio Diego Maradona per la gara di ritorno. L’auspicio, con una ‘minaccia’ nemmeno tanto velata, rimane per il tecnico quello di avere uno stadio caldo, una bolgia in grado di intimidire gli avversari e spingere i suoi ragazzi verso una grande prestazione. Il chiaro riferimento è alla pesante sconfitta in campionato nella quale la tifoseria azzurra si è mostrata assente, tutt’altro che coesa: “Vedere tutti contro tutti, contestarsi in quel modo, è una cosa che non capirò mai. È inspiegabile”, ha detto l’ex allenatore di Roma ed Inter a fine partita, riferendosi alle ultime uscite in campionato.

“Se succederà nella partita di ritorno, io prendo e vado via. A casa”, ha aggiunto Spalletti che di fatto con queste parole può alzare un polverone importante. Al punto che la sua permanenza a Napoli, secondo i Bookmakers, è tutto fuorchè scontata. E viene fuori l’ipotesi di un clamoroso tradimento tutto italiano, con il tecnico toscano alla guida del Milan l’anno prossimo. Se Pioli non dovesse chiudere nel migliore dei modi la stagione, la possibilità che venga rimpiazzato da Maldini e Massara è viva e dietro l’angolo. E la conferma delle agenzie di scommesse sulla pista Spalletti non fanno altro che accendere un’ipotesi clamorosa per la prossima estate.