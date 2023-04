Allegri sconvolto, addio definitivo alla Juve: ora non ci sono più dubbi

Pessime notizie in casa Juventus. Un serio obiettivo di calciomercato, pallino chiaro di Allegri, rischia davvero di sfumare.

Nel corso della prossima estate la rosa della Juventus potrebbe perdere diversi pezzi. Fondamentale per il futuro del club e di alcuni calciatori è la qualificazione alla prossima Champions League che porterebbe introiti molto importanti per evitare perdite.

Le difficoltà economiche e burocratiche che sta attraversando la Vecchia Signora obbligano la dirigenza a ragionare su più fronti e a dover mettere in conto alcuni addii o rifiuti. Di recente, una notizia sconvolgente è arrivata sulla scrivania di Max Allegri con il calciatore che si è sensibilmente allontanato dai bianconeri. L’interessamento delle rivali preoccupa la dirigenza.

Addio Juve, difficile vederlo in bianconero: pessima notizia per Allegri

La Juventus ha disputato all’Allianz Stadium il primo atto dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Nel match casalingo i bianconeri hanno saputo soffrire, ottenendo una vittoria fondamentale. La grande verve offensiva dei portoghesi ha preoccupato in diverse occasioni i tifosi che hanno dovuto ringraziare il proprio portiere per aver mantenuto la porta inviolata. A decidere il match ci ha pensato Federico Gatti, al suo primo gol con la maglia della Juventus.

Il tap-in di Gatti consente alla Vecchia Signora di affacciarsi al ritorno in Portogallo con la possibilità di ottenere due risultati su tre per approdare in semifinale. Proprio dal Portogallo è arrivata una notizia che, però, rovina parzialmente la festa di Allegri e dei suoi giocatori. La notizia riguarda Alex Grimaldo, esterno difensivo di sinistra del Benfica, avversario dell’Inter nei quarti di Champions League e già affrontato dalla Juventus nella fase a gironi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri non sarebbero l’unica società interessata a Grimaldo. L’esterno spagnolo vedrà scadere il suo contratto con il Benfica nel giugno 2023. Il suo prossimo status di svincolato ha attirato le attenzioni di altri club, decisi ad anticipare la Juventus nella corsa a Grimaldo. Si tratta del Nizza e del Bayer Leverkusen, alla ricerca di un nuovo colpo sulla fascia. Sia il club francese che quello tedesco, sempre secondo Sky Sport, avrebbero già avuto i primi contatti con l’entourage del calciatore. La Juventus aveva individuato in Grimaldo il rinforzo giusto per la fascia mancina, adesso la concorrenza spietata degli altri club europei costringe la Vecchia Signora a spingere sull’acceleratore o a virare su altri profili.