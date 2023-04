Napoli, festa scudetto rovinata: vanno via

Lo scudetto è sempre più vicino in casa Napoli. Oltre a questo il club potrebbe fare i conti con un’estate ricca di cessioni.

Festa scudetto sì, ma solo a metà. Mentre il Napoli si avvia a vincere uno storico e fantastico terzo tricolore, nell’animo dei tifosi si fa spazio un pensiero malinconico, per certi versi anche spaventoso. Come già successo lo scorso anno, anche questa estate, al termine del campionato, potrebbe aprirsi un mercato di cessioni clamorose. Sono tante infatti le situazioni aperte in casa Napoli, e immaginare che tutto il gruppo possa essere confermato è al momento un eccesso di ottimismo, per non dire quasi come un’illusione.

Certo, ogni situazione fa storia a sé. Molti giocatori vicini alla scadenza del contratto, ad esempio, hanno di recente rinnovato o stanno per farlo, come Lobotka, Rrahmani e capitan Di Lorenzo. Molti altri, tra i big, difficilmente potrebbero restare ancora a lungo in azzurro. Tralasciando Kvaratskhelia, il giocatore che maggiormente attira le attenzioni delle big è ovviamente Osimhen, bomber della squadra e calciatore più prezioso della rosa azzurra.

Il nigeriano potrebbe anche restare per un’altra stagione ma, senza rinnovo di contratto a cifre ben più alte delle attuali, potrebbe essere “sacrificato” per massimizzare la cessione, essendo fino a questo momento legato al club fino al 2025. Rischiare di perderlo tra un anno, magari alla metà del prezzo, sarebbe per De Laurentiis una sorta di suicidio. Situazione chiarissima e complicatissima, dunque, per il bomber, come anche per un altro diamante della squadra, Kim. Il coreano ha un contratto lungo, ma una clausola da 50 milioni valida per l’estero che potrebbe facilmente essere coperta da ricchi club di Premier. Due situazioni da monitorare, tra le tante che potrebbero aprire a una vera e propria “diaspora” dei campioni d’Italia.

Non solo Osimhen: il Napoli prepara nuove cessioni

Dalla difesa alla porta. Alex Meret è un altro calciatore a rischio, per quanto riguarda il Napoli. Dopo una tribolata trattativa, di recente ha rinnovato per un solo anno, con un ingaggio decisamente inferiore al suo attuale valore. Senza altro rinnovo, il portierone potrebbe scegliere di cambiare aria, magari accettando a sua volta la corte delle squadre inglesi. Situazione leggermente diversa per Mario Rui, che non ha molte sirene allettanti alle sue orecchie, ma che potrebbe anche decidere di lasciare la città partenopea dopo tante stagioni in azzurro, avendo raggiunto il sogno di uno scudetto.

Le due situazioni più delicate in assoluto, però, sono quelle che riguardano altri due calciatori, forse gli unici due veri indiziati come partenti sicuri: Hirving Lozano e Piotr Zielinski. I due sono accomunati dalla stessa situazione: hanno un contratto, molto ricco per gli standard partenopei, in scadenza nel 2024. Senza cessione questa estate, o senza rinnovo, potrebbero quindi essere liberi di andarsene a zero tra un anno.

Vero che Zielu ha di recente fatto intendere che accetterebbe anche un rinnovo al ribasso, pur di restare a Napoli. Ma saranno d’accordo gli agenti e lo stesso club azzurro? Diverso, invece, il discorso di Lozano, che ha più volte in passato manifestato la volontà di cambiare aria e mettersi alla prova in Premier o in Liga. Insomma, le situazioni spinose non mancano per Giuntoli e De Laurentiis. Riusciranno ancora una volta a uscirne senza danni?