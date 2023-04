Colpo di scena in panchina: scelto Sampaoli, firma imminente

Jorge Sampaoli potrebbe tornare presto in panchina: un club lo ha messo nel mirino per aprire un nuovo ciclo.

L’avventura di Sampaoli sulla panchina del Siviglia non si è conclusa nel migliore dei modi. L’esonero ha sicuramente segnato il tecnico, che ora ha voglia di rimettersi nuovamente in gioco per provare a dimostrare di essere un allenatore di assoluta qualità.

Una squadra lo ha messo nel mirino per la panchina e in questo senso potrebbero esserci delle importanti novità nelle prossime settimane. Per il momento ancora l’esonero non è arrivato e quindi le possibilità di vedere Sampaoli in panchina non è assolutamente certo, ma i contatti sono in corso e presto si potrebbe arrivare alla svolta.

Calciomercato: Sampaoli in panchina, ecco con chi firma

L’avventura sulla panchina del Siviglia è finita troppo presto e quindi al tecnico è rimasta la voglia di ritornare in panchina e dimostrare di essere un allenatore che può ambire a traguardi importanti. Per farlo naturalmente c’è bisogno di trovare la squadra giusta e in questo senso nelle prossime settimane sono attese delle importanti novità. Molto comunque dipenderà dalla voglia del tecnico di rimettersi subito in pista e non aspettare la fine della stagione e magari scegliere una squadra diversa.

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, il Nottingham potrebbe esonerare Cooper ed affidare la propria panchina a Sampaoli per chiudere nel migliore dei modi la stagione ed iniziare a guardare con maggiore fiducia al futuro. Naturalmente prima si deve interrompere il rapporto con l’attuale tecnico e quindi non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Il club inglese nei propri programmi ha sicuramente la volontà di ritornare a competere a grandi livelli e per questo motivo la strada di Sampaoli potrebbe essere quella giusta per ambire a risultati importanti. Ma per il momento la strada è lunga e ci potrebbero essere novità in poco tempo.

Ultime Sampaoli: la Premier League nel suo futuro?

La Premier League potrebbe essere nel futuro di Sampaoli. Il tecnico ha sicuramente voglia di ritornare nuovamente a poter lottare per obiettivi completamente differenti agli ultimi e per farlo il Nottingham potrebbe essere l’occasione giusta considerando anche il fatto che si parla di un club assolutamente ambizioso.

Le riflessioni per entrambi le parti sono in corso e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se la tanto attesa fumata bianca potrà arrivare. Sicuramente la speranza da parte di entrambe le parti è quella di trovare l’accordo, ma per vedere Sampaoli in panchina del Nottingham bisognerà aspettare l’esonero di Cooper.