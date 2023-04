È stato esonerato, terremoto in panchina: addio a un ex Inter

Negli ultimi anni sono sempre di più gli ex calciatori dell’Inter che hanno intrapreso una carriera da tecnici.

Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzare in Serie A tecnici letteralmente ‘debuttanti’ nel nostro campionato. Due degli allenatori più interessanti hanno fatto parte dell’Inter del Triplete e sono Dejan Stankovic e Thiago Motta. In particolare, il tecnico del Bologna è uno degli allenatori più promettenti e il suo lavoro sta raccogliendo diversi estimatori.

Negli ultimi anni sono tanti i calciatori che hanno intrapreso la strada di allenatori e tra questi sono diverse le ‘vecchie conoscenze’ in casa Inter. I tifosi dell’Inter lo ricorderanno per un’avventura poco edificante tra le fila della squadra nerazzurra, ma, a livello calcistico il giocatore ha vestito numerose maglie prestigiose. Stiamo parlando dell’ex allenatore Paul Ince, classe 1967, centrocampista che ha vestito non solo la maglia nerazzurra, ma anche quella di storici club come Liverpool e Manchester United. Ince ha vestito la maglia del club milanese, nel biennio 1995-1997. Un percorso durato solo due anni, al quale Ince deve molto sotto vari aspetti. Il calciatore è cresciuto ed ha avuto un ottimo ruolino di marcia, nonostante tutto, con 13 reti in 73 presenze con la maglia nerazzurra. Fondamentale per la sua avventura fu l’esperienza del suo connazionale Roy Hodgson, attuale tecnico del Crystal Palace. Con l’avvento di Roy Paul divenne un autentico pilastro di quell’Inter.

Alla fine, complice diversi episodi di razzismo poco edificanti, Ince decise, insieme alla sua famiglia di tornare in Inghilterra, dove ancora oggi è protagonista. Ince ha smesso come calciatore, ma ha recentemente cominciato una nuova carriera da allenatore. Non solo buone notizie per il tecnico che vive ora un momento molto difficile.

Paul Ince esonerato: il Reading guarda avanti

La carriera di Paul è contraddistinta da diverse esperienze nella ‘Cadetteria inglese’ e, di recente, Paul Ince si è fatto notare alla guida del Reading. Parliamo di un club storico per l’Inghilterra, essendo uno dei club più antichi dell’intera nazione.

L’avventura di Ince sulla panchina del Reading si è chiusa, purtroppo per lui, prematuramente. Gli è stata fatale la sconfitta, arrivata in extremis, contro il Preston. Una brutta notizia con il club costretto a cambiare guida tecnica. Nel Reading c’è un’altra conoscenza del calcio italiano, parliamo del calciatore Cesare Casadei. L’Inter ha ceduto il giovane e talentuoso centrocampista al Chelsea e i Blues hanno mandato il calciatore in prestito al Reading. Anche per lui una brutta notizia, costretto a ricominciare e ad un nuovo allenatore.