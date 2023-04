Offerta irrifiutabile dall’Arabia: Inter-Roma, ‘scippo’ a zero

Il calcio arabo è pronto a mettere a segno un altro colpaccio ultra-milionario per rinforzarsi e rendersi più prestigioso. In arrivo il grande centravanti.

Un tempo era la Cina e il suo campionato a chiamare moltissimi campioni o ottimi calciatori occidentali e tentarli con proposte ultra-milionarie a livello di ingaggio. Oggi invece è un altro paese asiatico a voler scippare i talenti a suon di petroldollari. L’Arabia Saudita, paese mediorientale molto ricco, ha l’intenzione di impreziosire il proprio campionato di calcio con ingaggi davvero superlativi. Ad aprire la strada è stato Cristiano Ronaldo, che ha accettato la corte dell’Al-Nassr dopo i Mondiali 2022.

Ma non finisce qui, visto che nelle ultime settimane si è parlato con una certa costanza anche di altri campioni internazionali ed allenatori di un certo rango (vedi José Mourinho) tentati dalle proposte della Saudi Pro League. L’ultima indiscrezione sembra davvero clamorosa.

Stavolta protagonista dei rumors di calciomercato è un altro storico club arabo. Ovvero l’Al-Hilal, squadra della capitale Riyad, che attualmente occupa il 4° posto in classifica della Saudi Pro League. L’intenzione dei bianco-blu sauditi è quella di effettuare qualche colpaccio internazionale per avvicinarsi allo strapotere delle due formazioni più ricche e forti del momento, ovvero la capolista Al-Ittihad e l’Al-Nassr di Ronaldo.

Super offerta dell’Al-Hilal: l’attaccante brasiliano vola in Arabia Saudita da svincolato

Nei giorni scorsi si era parlato di un clamoroso colpaccio Karim Benzema per l’Al-Hilal, ma pare che il bomber francese classe ’87 non abbia alcuna intenzione di virare per l’Arabia Saudita, bensì di continuare nel calcio che conta, probabilmente rinnovando il proprio contratto con il Real Madrid. Il club saudita avrebbe virato di recente su un centravanti che si svincolerà a luglio prossimo. Un obiettivo già dichiarato anche di alcuni top club italiani, come Inter e Roma che lo seguono da vicino. Stiamo parlando della stella del Liverpool, il brasiliano Roberto Firmino.

Il brasiliano classe ’91 lascerà molto probabilmente i Reds a fine stagione. Non è stata trovata la quadra per il rinnovo del calciatore, che per anni ha composto un tridente offensivo storico con Salah e Mané e vinto anche una Champions League da protagonista. Ma ormai è tempo di addii. L’Al-Hilal è pronto a lanciare un’offerta shock per Firmino e tentare il brasiliano, propenso a questo punto ad ascoltare la proposta economica della squadra araba.

Si vocifera di uno stipendio di almeno 20 milioni annui per convincere il numero nove brasiliano a provare l’esperienza mediorientale. In realtà nella rosa dell’Al-Hilal già militano calciatori rinomati a livello internazionale, come il nigeriano Ighalo (ex Udinese) e Marega, vecchia conoscenza del Porto, oltre ad Al-Dawsari, numero 10 della nazionale dell’Arabia Saudita.