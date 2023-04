Affare a sorpresa, la Juve pesca in casa Atalanta: non è Hojlund

La Juventus è pronta a pescare in casa Atalanta in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Un nuovo colpo in attacco per il team bianconero

Nonostante i rumors di mercato, il calciatore orobico in questione non è Rasmus Hojlund. Per il bomber danese le richieste di mercato, da parte delle altre squadre, di certo non mancano. Soprattutto dalla Premier League dove il Manchester United è pronto a presentare un’offerta importantissima agli orobici per uno dei suoi diamanti. Anche la Juventus ci aveva pensato come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Si guarderà sempre in casa Atalanta, ma l’obiettivo è un altro calciatore. Il club bianconero studia il reparto offensivo del club bergamasco e in particolare, sulla lista di Allegri, ci sarebbero addirittura due nomi, tra i nerazzurri. I nomi sulla lista sono stati stilati, ora resta solamente da capire su chi puntare. C’è davvero l’imbarazzo della scelta nel club piemontese.

L’obiettivo della Juventus, in questo momento, è quello di continuare nel migliore dei modi l’avventura in Europa League e magari provare a piazzarsi tra le prime quattro squadre in classifica. Un risultato che garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Poi sarà il tempo di pensare al calciomercato. Si punterà a calciatori che conoscono fin troppo bene il nostro campionato e che non hanno bisogno di ambientarsi né altro.

Juventus, ora è tempo di scegliere: su chi puntare?

L’attacco è il reparto che “preoccupa” maggiormente il manager livornese. Dusan Vlahovic non sta convincendo più di tanto, Angel Di Maria è in scadenza di contratto e sembra destinato a lasciare. In ogni caso quindi, a prescindere dalle competizioni future, serve un nuovo attaccante che possa andare a rinforzare la formazione bianconera. Ed è per questo motivo che spuntano i nomi di due calciatori nerazzurri che potrebbero lasciare il club.

Nelle ultime ore la Juve avrebbe messo nel mirino due calciatori di qualità ed esperienza come Luis Muriel e Duvan Zapata. I due non sono più dei ‘titolarissimi’ di Gasperini che ha optato per altre scelte (Lookman e lo stesso Hojlund). Le richieste di mercato per i due colombiani di certo non mancano. Sono pronti a valutare tutte le offerte che sono pronte ad arrivare. La Juventus è uno dei club maggiormente interessati alla coppia e potrebbe puntare almeno su uno dei due colombiani.