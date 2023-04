Nuovo scambio per Brozovic: coinvolta anche la Juve

Continuano i rumors di calciomercato legati a Marcelo Brozovic. Nelle ultime ore un intreccio spiazza totalmente i tifosi.

Il centrocampista croato Marcelo Brozovic è passato dall’essere considerato – non a parole, ma coi fatti, visto il ricco rinnovo firmato appena lo scorso anno – da pedina insostitubile a materiale di scambio. Il calciatore, è passato da titolare inamovibile a ‘seconda scelta’, diventando solo una ‘riserva di lusso’ e non più fondamentale nel centrocampo nerazzurro. La parabola di Marcelo Brozovic negli ultimi due anni in maglia Inter ha quasi dell’inverosimile.

Tutto è iniziato con un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi dal 1 ottobre, giorno che ha visto i nerazzurri cadere in maniera netta a San Siro contro la Roma. Poi poche apparizioni, tutte centellinate in vista del Mondiale – almeno questa è stata l’interpretazione di alcuni tifosi nerazzurri – poi un nuovo stop. Stavolta dovuto a problemi al polpaccio, che gli hanno fatto saltare tutto il mese di gennaio, denso di impegni domenicali ed infrasettimanali.

Proprio all’alba del nuovo anno, la prima grande sorpresa: il Barcellona vuole Brozovic. Il Barcellona vuole intavolare uno scambio con Franck Kessié. I rumors di mercato sono diventati sempre più insistenti, anche se poi l’affare non è andato in porto. Da incedibile Brozovic è diventato una pedina con il quale monetizzare, soprattutto visto le costanti problematiche finanziarie.

Xavi non molla, il nuovo scambio beffa Allegri

Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni sul rinnovato interesse della capolista della Liga per il giocatore croato, il cui rapporto con l’ambiente nerazzurro si è ormai incredibilmente incrinato. Addirittura quasi compromesso, come qualcuno sostiene. Se però fino a tre mesi fa la pedina offerta da Xavi era rappresentata dall’ivoriano ex Milan, ora il tecnico vorrebbe mettere sul piatto un altro giocatore. Trattasi di un attaccante che gioca ad intermittenza nell’undici catalano. Un giovane talento già finito nel mirino della grande rivale Juventus.

Parliamo niente di meno che di Ferran Torres, l’ex Manchester City che non può certo vantare un rapporto idilliaco col giovane allenatore catalano. Xavi spesso gli preferisce dal 1′ Ansu Fati, tornato finalmente abile ed arruolato al 100% dopo l’incredibile serie di infortuni patita. Pur di strappare Brozovic all’Inter, insomma, il Barça sarebbe disposto anche a sacrificare un calciatore che rappresenta uno dei talenti più fulgidi tra le nuove leve del calcio iberico. E che, come detto, era già seguito con grande attenzione dalla Juve, che stava monitorando le difficoltà catalane nel gestire una rosa extra large che pesa a bilancio per oltre 200 milioni di euro. Il possibile scambio Brozovic–Ferran Torres potrebbe essere una delle telenovele di mercato più seguite dagli appassionati di mezza Europa.