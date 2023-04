Addio Juve per un altro top club: “Trattativa molto avanzata”. Rischia di sfumare un obiettivo prioritario dei bianconeri in vista del prossimo anno

Una rivoluzione ‘verde’. E’ quello a cui mira la Juventus in vista della prossima stagione. Il riferimento è a una profonda ristrutturazione dell’organico, dettata in primis dalle necessità di natura economico-finanziaria e in buona parte dal desiderio di ripartire di slancio con un progetto nuovo, in controtendenza con alcune scelte fatte negli ultimi anni e rivelatesi in parte sbagliate. Quella che affronterà la stagione 2023-2024 sarà dunque una Juve molto diversa da quella attuale, a prescindere dall’esito dei processi sportivi nei quali sarà chiamata a difendersi.

L’attuale dirigenza che ha sostituito in blocco la precedente dovrà prendere decisioni importanti entro la fine della stagione. Su tutte, l’eventuale conferma o meno di Massimiliano Allegri alla guida della squadra. Oltre a questo anche la scelta di un nuovo direttore sportivo che gestisca in toto l’area tecnica, a partire dalle prossime operazioni di mercato. Il tempo stringe e non c’è più tempo da perdere.

Il rischio concreto è che molti obiettivi di mercato individuati per la prossima stagione possano sfumare e prendere altre strade. La concorrenza, sia interna ma soprattutto all’estero, è di alto livello e la Juventus non può e non deve farsi trovare impreparata. E un esempio concreto in tal senso riguarda proprio uno dei giovani talenti che l’area scouting del club bianconero ha seguito per un certo periodo di tempo e che ora sta per accasarsi altrove.

Addio Juve per un altro top club: Allegri mastica amaro

Stiamo parlando di Ivan Fresneda, 18enne terzino destro spagnolo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid ma esploso nel Valladolid in cui gioca da tre stagioni. Fresneda, ormai prossimo ad entrare nel giro delle Furie Rosse, è seguito dalla Juventus da oltre un anno. L’incertezza legata al futuro ha fatto si’ che la dirigenza bianconera non ha potuto affondare il colpo per strappare il giocatore alla concorrenza.

Alcuni top club europei hanno messo nel mirino il calciatore, in pole ci sarebbe il Borussia Dortmund, sempre attento ai giovani talenti. Dalla Spagna assicurano che la trattativa tra il club tedesco e il Valladolid sia molto avanzata e che Fresneda abbia già accettato la proposta dei gialloneri in vista della prossima stagione.

Se a questo punto come sembra il giovane terzino dovesse sfumare la Juventus dovrà guardare altrove per rinforzare le corsie esterne, come chiesto a più riprese dallo stesso Allegri. Il mercato deve ancora iniziare, ma il tempo stringe e la Vecchia Signora non può perderne altro.