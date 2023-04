L’Inter brucia il Milan al fotofinish: colpaccio a zero

L’Inter di Simone Inzaghi pensa al futuro e vuole rinforzare il reparto difensivo. Attenzione anche in casa Milan.

L’Inter di Simone Inzaghi veniva considerata da molti come la rosa più forte del campionato. La società nerazzurra non ha mantenuto le aspettative ed anzi ha creato molte critiche, con ben 10 sconfitte in campionato. E da ben sei partite (tra tutte le competizioni) i nerazzurri non riescono a vincere, mostrando delle problematiche evidenti.

In Serie A sono dieci le sconfitte accumulate e nell’ultima sfida contro la Salernitana è arrivato soltanto un punto. La truppa di Inzaghi è a quota 51, la zona Champions è a forte rischio, a maggior ragione considerando che alla Juventus potrebbe vincere a breve il ricorso contro la penalizzazione inflitta nel processo plusvalenze. Senza la partecipazione alla massima coppa europea, bisognerebbe necessariamente utilizzare il termine fallimento. Ad agosto l’obiettivo dichiarato era lo Scudetto, perso già a metà stagione. Insomma, così non ci siamo. Non a caso, la società continua a riflettere in maniera approfondita sulla posizione di Simone Inzaghi, che appare sempre più in bilico. Non è esclusa l’esonero a stagione in corso, ma la situazione è in evoluzione. Tutto dipenderà dai prossimi risultati, ma nei piani alti del club lombardo quella parola non è più un tabù ormai.

Tale scenario, dunque, è da tenere in considerazione nelle settimane a venire. Ad ogni modo, è chiaro come le responsabilità non siano completamente di Inzaghi. Anche diverse pedine stanno deludendo le aspettative. Di conseguenza, Marotta dovrà lavorare duramente nel corso della sessione estiva di calciomercato, per cercare di migliorare il materiale umano a disposizione. A cominciare dal reparto difensivo, dove c’è Milan Skriniar che a giugno dirà definitivamente addio e si unirà al Paris Saint Germain. La lista di Marotta è piena di nomi: uno di questi è quello di Evan N’Dicka, centrale franco-camerunense di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Si tratta di un profilo estremamente allettante, che infatti non piace soltanto alla ‘Beneamata’.

Inter, colpo N’Dicka: Marotta può battere Milan e Juventus

Pure Milan e Juventus – per quanto concerne la Serie A – sarebbero particolarmente attratte dal classe ’99, il quale ha compiuto 23 anni lo scorso 20 agosto. L’interesse delle big italiane nasce anche e soprattutto dalla situazione contrattuale di N’Dicka.

L’ex Auxerre, infatti, presenta un accordo scritto in scadenza giugno 2023 col club tedesco e, a meno di sorprese, abbandonerà la nave a parametro zero. Una ghiotta occasione, da non lasciarsi sfuggire. L’Inter, dal canto suo, starebbe studiando un piano per bruciare al fotofinish la folta concorrenza. I nerazzurri si libereranno dell’ingaggio di Skriniar, perciò potrebbero riuscire a muoversi in anticipo rispetto a Milan e Juve. E sappiamo che Marotta è un vero e proprio maestro in situazione del genere. Rossoneri e bianconeri sono avvisati.