Icardi torna in Serie A, destinazione scelta

Mauro Icardi, grazie alla grande stagione con il Galatasaray, potrebbe essere l’uomo mercato nella prossima sessione estiva.

L’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Galatasaray. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e l’argentino sta attirando l’attenzione di diversi club italiani ed europei.

L’attaccante argentino classe 1993, infatti, grazie alle dieci reti realizzate in 17 partite disputate tra campionato e coppe, sembra aver suscitato l’interesse di tanti club. Il Galatasaray, che comunque proverà a riscattarlo dal Paris Saint Germain. Le trattative si preannunciano tutt’altro che semplici e ci sono anche altre squadre interessate ad acquistarlo.

A tal proposito, una big di Serie A ha messo nel mirino ‘Maurito’ e sarebbe pronto ad acquistarlo come principale rinforzo della prossima stagione.

Mauro Icardi può tornare, la Roma ci pensa: possibile assalto se parte Abraham

Come detto, grazie alla stagione disputata con la maglia del Galatasaray, per Mauro Icardi potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. La squadra in questione è la Roma, visto anche l’apprezzamento che José Mourinho ha per l’ex attaccante nerazzurro classe 1993. La società giallorossa, infatti, starebbe pensando di rivoluzionare il proprio reparto avanzato in estate, visto che Andrea Belotti e Tammy Abraham sembrano destinati a lasciare la capitale.

Per quanto riguarda Belotti, che in questa stagione sta faticando, sembra arrivare qualche interesse dalle squadre di Serie A. Il ‘Gallo’, autore di sole quattro reti in stagione di cui nessuna in campionato, potrebbe lasciare la Roma vista la delusione della dirigenza per il suo rendimento. Abraham, invece, non sembra riuscire a confermare quanto di buono fatto la passata stagione, visto che sono solo sette le reti realizzate in 40 partite disputate tra campionato e coppe. Per questo motivo la dirigenza capitolina sembra aver deciso di metterlo sul mercato, con molte squadre di Premier League che starebbero pensando seriamente di riportarlo in Inghilterra. Tiago Pinto, per dare il via libera alla cessione, sembra chiedere circa 45 milioni di euro, visto anche il grande investimento fatto nell’estate del 2021 per acquistarlo dal Chelsea.

Qualora le due cessioni dovessero concretizzarsi, la Roma potrebbe andare all’assalto di Mauro Icardi, che tornerebbe in Italia immediatamente. Si tratterebbe di un grande acquisto per la società giallorossa, che aggiungerebbe un calciatore dalla media gol elevata nel proprio organico. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Icardi che potrebbe presto riabbracciare la Serie A. La Roma potrebbe regalare allo Special One il tanto desiderato bomber.