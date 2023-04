Juventus: l’infortunio preoccupa ancora, i nuovi tempi di recupero

In casa Juventus continua la preparazione per la sfida contro lo Sporting. Ma c’è un infortunio che preoccupa. I nuovi tempi di recupero.

La Juventus prosegue senza sosta la sua preparazione per la sfida contro lo Sporting. La sfida rappresenta un crocevia importante per i bianconeri nell’obiettivo di raggiungere la prossima Champions League e quindi Allegri spera di poter affrontare la partita con tutti i giocatori a disposizione.

Ma c’è un infortunio che preoccupa un po’ in casa Juventus e il rischio è quello di avere dei tempi di recupero più lunghi del previsto. Come riferito dal Corriere dello Sport, la situazione non è delle migliori e la decisione finale su una possibile convocazione per questa sfida sarà presa solamente nelle prossime ore.

L’infortunio fa tremare la Juventus: ecco cosa sta succedendo

La prima parte della stagione non è stata sicuramente delle migliori per la Juventus a causa degli infortuni e la speranza di Allegri era quella di poter recuperare tutti i giocatori per un finale di annata da assoluta protagonista. La realtà dei fatti, invece, è un’altra e l’infermeria dei bianconeri continua ad essere sempre piena e, soprattutto, destinata a non svuotarsi in breve tempo.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, in questo momento a preoccupare in casa Juventus è l’infortunio di Dusan Vlahovic. Il serbo è alle prese con un problema che sembra essere in via di assorbimento, ma l’obiettivo di Allegri è quello di non rischiare una ricaduta e quindi non possiamo escludere che il tecnico decida di lasciarlo fuori per la sfida contro lo Sporting.

La decisione finale, come detto in precedenza, sarà presa solamente a ridosso della partita e quindi nelle prossime ore. La speranza è quella di averlo almeno per la panchina, ma il compito non sarà semplice per diversi motivi e quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Infortunio Vlahovic: i tempi di recupero

I tempi di recupero sull’infortunio di Dusan Vlahovic non sono ancora certi. La speranza della Juventus è quella di averlo a disposizione già per la sfida contro lo Sporting, ma i dubbi sono diversi e per questo motivo la decisione finale sarà presa solamente nelle prossime ore.

L’ipotesi più probabile in questo momento sembra essere quella della precauzione. Quindi la possibilità è quella di vederlo in campo direttamente nel weekend per poi averlo al 100% nella partita di ritorno contro lo Sporting. Si tratta naturalmente di ipotesi che saranno confermate o smentite nelle prossime ore considerando che Allegri presto scioglierà tutti i dubbi sul destino del serbo.