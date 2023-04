Grave infortunio in una Big di Serie A, la stagione è già finita?

Le squadre di Serie A hanno ripreso ad allenarsi da poco, in vista dei prossimi impegni di campionato e in Europa.

Un tecnico deve fare i conti già con un grave infortunio. Il giocatore si è fermato nell’ultima giornata di campionato e per lui la presenza tra Serie A ed Europa League, sembra essere davvero a rischio. Naturalmente si avrà un quadro migliore nelle prossime ore.

La speranza da parte dei tifosi e della società è naturalmente quella di averlo a disposizione il prima possibile, ma quanto detto da Mourinho in conferenza stampa lascia presagire al peggio. L’infortunio di Solbakken potrebbe portare la Roma a privarsi di uno dei suoi giocatore per questo rush finale.

L’infortunio di Solbakken preoccupa un po’ in casa Roma. L’esterno norvegese ha accusato un problema contro il Torino e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Fuori fino a fine stagione?

Roma, infortunio Solbakken: le sue condizioni

Le ultime news riportate da Vocegiallorossa.it, sottolineano come il norvegese abbia rimediato una lussazione alla spalla sinistra con il suo rientro che verrà monitorato di giorno in giorno. Sensazioni negative per il recupero con l’ex Bodo Glimt che potrebbe aver concluso con largo anticipo la regular season. Una perdita importante per il club capitolino, alle prese con la lotta per la Champions ed i Quarti di finale di Europa League.

Un problema fisico non sicuramente di poco conto e la Roma potrebbe fare a meno di lui per le prossime sfide di campionato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora presa e molto dipenderà anche da quanto dirà. Nei prossimi giorni avremo sicuramente delle informazioni maggiori sia sull’infortunio che sui tempi di recupero dell’attaccante norvegese. La Roma non ha preferito sbilanciarsi sui tempi di recupero dall’infortunio di Solbakken, ma solitamente ci vorrà un po’ di tempo prima di rivederlo in campo.

Difficile ma non impossibile la sua presenza in campo nelle prossime settimane, ma Jose Mourinho sta aspettando buone notizie dallo staff medico della Roma: una tegola sicuramente molto importante in questo momento cruciale della stagione con la speranza dei giallorossi che è quella di riavere il giocatore il prima possibile a disposizione. Lo Special One ha da subito parlato di “stagione finita” per l’attaccante nel corso della conferenza stampa post partita dopo la vittoria sul Torino, e l’entità del problema sembra fin dai primi controlli più che seria. Aggiornamenti importanti nelle prossime ore sull’attaccante norvegese.