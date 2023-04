Un altro Kvara per la Juve: aspettano la retrocessione

Il calciomercato della Juventus prende forma con la possibilità di un nuovo grande colpo: arriva con la cessione

Sarà un’estate bollente quella che la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a vivere. Se il campo ha appena registrato il pesante ko all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, in ottica futura il calciomercato è già pronto a stupire.

In attacco attenzione a Dusan Vlahovic che ha molti estimatori e potrebbe riportare un tesoretto davvero importante alla dirigenza juventina, pronto a reinvestirlo per potenziare la squadra. Occhio anche a centrocampo dove con ogni probabilità il tecnico toscano dovrà fare a meno di Rabiot l’anno prossimo: il francese è in scadenza e le sirene europee non fanno altro che moltiplicarsi per lui. Sembra inoltre già certa la partenza di Paredes, destinato a fare ritorno a Parigi dopo il prestito decisamente poco convincente con la ‘Vecchia Signora’.

Ma è in un’altra sezione del campo che la Juve starebbe studiando un cambiamento importante. Perchè il club torinese potrebbe effettivamente decidere di cambiare il padrone della porta bianconera. Wojciech Szczesny è in scadenza nell’estate 2024, l’ipotesi rinnovo non è al momento contemplata ed il polacco non è sicuro di restare anche per l’ultimo anno in quel di Torino prima di eventualmente salutare a parametro zero.

Addio Szczesny: la Juve punta il gioiello

Con l’età che avanza, l’ex romanista potrebbe essere rimpiazzato e sono diversi i talenti che già da mesi la ‘Vecchia Signora’ sta tenendo d’occhio. Uno dei nomi che piace tanto, nazionale georgiano e classe 2000, è Giorgi Mamardashvili. L’estremo difensore del Valencia a soli 22 anni ha conquistato diverse società d’Europa e potrebbe effettivamente rappresentare un grande colpo per la prossima estate.

La Juventus è in pole postion mentre il club spagnolo ha già fissato la valutazione per il cartellino di Mamardashvili. Non meno di 25 milioni di euro la richiesta della società iberica che, successivamente, dovrebbe ricercare un sostituto all’altezza per l’anno prossimo.

Attualmente il talento georgiano è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con il Valencia che, ora come ora, lotta per non retrocedere. Ma se la squadra di Ruben Baraja dovesse scendere in Segunda Division, allora il prezzo del cartellino di Mamardashvili finirebbe per scendere ulteriormente. E la Juventus sarebbe attenta anche alle possibili proposte per Szczesny che, ricordiamo, è molto seguito in Premier League. Il polacco via, al miglior offerente tra i club inglesi, pronto a lasciare spazio al secondo georgiano della Serie A.