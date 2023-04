Spacco e scollatura esagerati: Elisabetta Gregoraci da censura

Le forme di Elisabetta Gregoraci sono risultate ancora una volta grandi protagoniste. A distanza di anni si fa sempre più bella in foto

Una figura del genere su internet avrà sempre vita facile, finché riuscirà ad esibire un background professionale del genere. Se poi si aggiungono anche certi scatti, allora significa che non c’è partita per nessuno. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, il pubblico che la conosceva da ben prima dell’avvento dei social è davvero folto. Ma grazie a Instagram e le varie piattaforme sembra che si sia riformato definitivamente. Anzi, probabilmente ha raggiunto anche un bacino di utenza superiore.

La popolare showgirl, dopo una breve pausa dalla televisione, ha deciso di darsi ai post sui social. E il successo è ovviamente fuori dal comune. Decine di migliaia di interazioni sotto ai suoi post. La sua bellezza fa sicuramente il 90% del lavoro. Dalla vincita “prematura” del concorso di Miss Sorriso passando per tanti altri successi, e in tanti immaginavano questo suo successo. Nota ai rotocalchi non solo per il suo aspetto, ma anche per le sue relazioni e il gossip che la riguarda.

Da segnalare quella passata con Flavio Briatore, con i due segnalati come una delle coppie più discusse in termini di gossip. I tempi ad oggi sono cambiati, e sembra che il suo lavoro da influencer sia l’unica cosa che conta. Nel prossimo paragrafo si potrà vedere uno scatto di lei in veste “inedita”. Chiaramente si ha memoria di foto decisamente più provocanti. Ma variare talvolta è doveroso. Per il proprio bene, per quello del proprio profilo e per quello del proprio pubblico. Che se si dovesse abituare alle solite foto probabilmente avrebbe meno piacere di interagire con lei. E chi lavora sui social con presenza fissa non si può permettere che accadano certe cose. Ma bando alle ciance, ecco la foto che ha letteralmente mandato tutti su di giri.

Elisabetta Gregoraci fa impazzire tutti: fisico da urlo

Elisabetta Gregoraci ha letteralmente fatto impazzire tutti. La showgirl classe 1980 ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire tutti. Fan e non. Davanti ad una vista del genere rimanere indifferenti può essere tremendamente difficile.

Il vestito che richiama al tema della giungla ha creato una scollatura che ha lasciato tutti i suoi seguaci a bocca aperta. Uno spettacolo decisamente gradito, per le centinaia di migliaia che giornalmente la seguono sui social. I commenti positivi del resto parlano perfettamente da soli: lo scatto è piaciuto molto a chiunque.