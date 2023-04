Vlahovic ‘contro’ Osimhen: è Juve-Napoli sul mercato

Juventus-Napoli è una sfida eterna che non si limita solo al campionato. Infatti i due club si potrebbero trovare a duello anche nel mercato

La stagione sta per concludersi, iniziano gli ultimi due mesi ed è già tempo di bilanci. Il Napoli ha ormai quasi vinto il campionato e ora si proietta solo sulla Champions League dove giocherà col Milan nei quarti di finale. La Juventus ha fatto una Serie A al di sotto delle aspettative e punta tutto sulle coppe. Il club bianconero è ancora in corsa per la Coppa Italia e per l’Europa League. Allegri vuole conquistare un trofeo dopo le recenti delusioni. I due club sono rivali sul campo e non solo.

Una volta archiviata la stagione inizierà il calciomercato e ci sarà il classico valzer delle punte. Juve e Napoli rischiano di sfidarsi per un centravanti del nostro campionato. Vlahovic e Osimhen vedono il loro futuro a forte rischio e le due società già studiano l’eventuale alternativa. I due calciatori sono protagonisti di una stagione molto differente con il nigeriano capocannoniere e l’attaccante serbo, invece, in netta crisi.

Napoli e Juventus pensano già alla prossima stagione potrebbero perdere i loro gioielli. Mezza Europa vuole Osimhen e Vlahovic. I due fenomeni azzurri fanno gola a molti top club e De Laurentiis potrebbe vacillare di fronte ad una super offerta. Il nigeriano è amato dalla piazza che gli ha dimostrato tanto amore, ma la sua permanenza in Campania non è scontata. Dall’altra parte, fortemente in bilico, c’è Vlahovic. Dusan non sta attraversando un buon momento di forma.

Il Napoli e la Juventus piombano su Hojlund: ma prima serve una cessione

L’ex Fiorentina ha segnato poco sia in campionato che in Europa e i bianconeri pensano ad una sua cessione. Alla Juve servono soldi per risanare le casse e il serbo ha un buon mercato. Soprattutto in Premier, infatti sia l’Arsenal che il Chelsea sono sulle sue tracce da un po’ di tempo. In caso di cessione di uno dei due l’obiettivo per Napoli e Juventus è lo stesso. Non poteva che essere Hojlund.

Chi prima venderà uno dei suoi bomber potrà fiondarsi su di lui. Il giovanissimo danese sta stupendo tutti alla sua prima stagione in Serie A e per l’Atalanta sarà davvero difficile trattenerlo. Secondo quanto riportato dal sito 90min le due squadre italiane hanno già chiesto informazioni, ma la concorrenza della Premier è spietata. Arsenal, Chelsea e Manchester United hanno inviato uno scout per vedere il debutto di Hojlund con la maglia della Danimarca – una partita in cui l’attaccante ha segnato una tripletta contro la Finlandia – mentre Everton, Leicester City, Crystal Palace, West Ham, Bayern Monaco e Marsiglia hanno osservato il giocatore negli ultimi mesi.