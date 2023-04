Inter, che choc: va via per 50 milioni

Un big di proprietà dell’Inter continua a deludere le aspettative e potrebbe abbandonare la nave nerazzurra nel prossimo futuro: 50 milioni

Le scene a cui abbiamo assistito nel finale concitatissimo di Juventus-Inter hanno fatto il giro del mondo e rappresentano un spot molto negativo per il calcio italiano. Poi la gara, valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia, è terminata sul punteggio di 1 a 1, con i nerazzurri che sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie alla rete in extremis su rigore di Romelu Lukaku.

Tutto ancora apertissimo, dunque, in vista del ritorno che andrà in scena il prossimo mercoledì 26 aprile in quel di San Siro. Ad ogni modo, il risultato è stato abbastanza positivo per la ‘Beneamata’, con mister Simone Inzaghi che nelle coppe raramente sbaglia. Lo ha dimostrato negli anni, trionfando più volte. In campionato, invece, la situazione è ben differente. Contro la Fiorentina, infatti, i lombardi sono giunti a quota dieci sconfitte in totale. E, sempre per quanto concerne il cammino in Serie A, sabato 1 aprile i nerazzurri hanno accumulato il terzo ko consecutivo. Così non è possibile continuare, non a caso la dirigenza, capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, sta riflettendo profondamente sul futuro della panchina. L’esonero di Inzaghi non è più un tabù ai piani alti e una separazione a breve tra le parti in causa non è più da escludere a questo punto.

Ovviamente dipenderà tutto dai prossimi risultati, che presumibilmente saranno decisivi. Ma al di là del discorso legato all’allenatore, andrà pure rivisto qualcosa all’interno della squadra. Innanzitutto, è necessario acquistare il più in fretta possibile un valido sostituto di Milan Skriniar, che dal 1 luglio diventerà un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Attenzione al fronte uscite, perché la ‘Beneamata’ potrebbe convincersi a cedere un big per reinvestire successivamente parte dei soldi incassati. Qui la domanda sorge spontanea: chi potrebbe abbandonare la nave milanese dei titolarissimi? Nicolò Barella è un nome da tenere in considerazione.

Calciomercato Inter, Barella può andare via in estate per 50 milioni: la Premier lo osserva

Il centrocampista sardo continua a rendersi protagonista in negativo di prestazioni alquanto deludenti. In più mostra evidenti limiti da un punto di vista caratteriale, come testimoniano i suoi screzi in campo con i compagni (ne è avvenuto uno anche contro la Juventus).

Da qui a dire che sia facile rinunciare a uno come lui, però, ce ne passa ovviamente. Parliamo comunque di una delle pedine più forti che militano nel nostro campionato, non a caso la sua eventuale partenza non avverrebbe per meno di 50 milioni di euro. Solo così l’Inter potrebbe accettare di privarsi di Barella. L’ex Cagliari è monitorato dalle big della Premier League (vedi Liverpool e Chelsea), di conseguenza la sua carriera potrebbe proseguire in Inghilterra. Staremo a vedere.