Dalla Juve alla Roma: missione in città per la firma

Sorpresa in arrivo, in vista dell’estate, per il calciomercato di Juventus e Roma: gli agenti si sono già mossi

Il campionato di Serie A avanza e si avvicinano anche i primi verdetti. Se nella parte alta la conquista dello scudetto da parte del Napoli di Spalletti pare essere solo una formalità (nonostante lo 0-4 incassato dal Milan), in zona retrocessione molto difficilmente qualcosa cambierà.

Perchè Cremonese e Sampdoria, rispettivamente ultima e penultima, appaiono ormai con più di un piede in cadetteria. Solo un miracolo sportivo potrebbe regalare una salvezza che, aritmeticamente, rimane possibile. Mentre l’Hellas Verona può ancora, per una manciata di punti, sperare nella permanenza in A. Oltre alla classifica i club di Serie A guardano con attenzione al prossimo calciomercato estivo.

La prossima sessione si riaprirà ufficialmente il 1 luglio 2023 e le grandi del nostro calcio si stanno già muovendo, a caccia delle occasioni giuste per rinforzarsi in vista della stagione che verrà. È il caso della Roma di Josè Mourinho: lo ‘Special One’ ha individuato in alcune zone del campo le criticità già sottoposte al ds Tiago Pinto. Così come la Juventus che, tra alti e bassi, si sta dimostrando tra le squadre più efficaci del torneo.

Colpaccio tra i pali: Juve-Roma, agenti in città

Sia Josè Mourinho che Massimiliano Allegri hanno tracciato una vita per la prossima estate. E tra le priorità vi sarà l’arrivo, tanto in bianconero quanto in giallorosso, di un nuovo portiere. A Torino, si vocifera da tempo di una possibile partenza di Szczesny in estate: il polacco è in scadenza nel 2024 e la caccia all’erede è già cominciata con abbondante anticipo. Un discorso analogo riguarda, poi, i giallorossi visto che l’allenatore portoghese non pare troppo convinto dal rendimento di Rui Patricio. Dei diversi nomi sondati nelle ultime settimane, uno in particolare avrebbe attirato l’attenzione delle due dirigenza per il prossimo mercato.

Occhi in Spagna ed in particolar modo in casa Valencia, dove nella squadra di Ruben Baraja gioca il talento georgiano Giorgi Mamardashvili.22 anni, sotto contratto fino al 2027 con il Valencia, ha già accumulato 31 presenze complessive tra Liga e coppe. Mamardashvili, però, piace molto anche in Premier League. E da questo punto di vista, gli agenti del portiere sono già stati in Inghilterra per discutere del futuro del promettente estremo difensore. Sulle sue tracce, infatti, Leicester, Tottenham e Aston Villa. Una concorrenza folta che potrebbe complicare, non poco, l’eventuale approdo in Italia del nazionale georgiano.