Icardi in Serie A con lo scambio folle: ora è ufficiale

Il destino di Mauro Icardi è pronto per essere scritto ufficialmente: svolta per il super scambio estivo

Mauro Icardi, si sa, rimane uno dei nomi più chiacchierati nel panorama italiano in ottica calciomercato. La carriera del bomber argentino, cresciuto calcisticamente nel Barcellona prima dell’esplosione con le maglie di Sampdoria ed Inter, sembra giunta ad una fase di svolta. Perchè dopo che gli fu tolta la fascia di capitano e l’addio rumorosissimo ai colori nerazzurri, l’approdo al PSG non ha fatto altro che alimentare un rendimento, influenzato anche da vicende extracalcistiche, non a livelli da top player.

La scorsa estate il Galatasaray e la Turchia lo hanno accolto. Ci ha creduto il Galatasaray che recentemente ha fatto suo pure un certo Nicolò Zaniolo, niente da fare per la Serie A (ci hanno pensato Milan, Napoli e Roma) ma lontano dall’Italia ha già segnato 10 reti in 17 presenze. In prestito dal PSG, che non intende più puntare su di lui, il centravanti sudamericano ha già rivelato quanto la sua volontà sia quella di continuare a vestire la maglia del Galatasaray.



Intreccio con Leao: Icardi ha già deciso tutto

Una decisione già presa, in effetti, con la dirigenza turca che dovrà fare i conti con il club di Al-Khelaifi sperando di strappare il cartellino dell’ex capitano dell’Inter a condizioni favorevoli. Non è affatto escluso che la società francese possa acconsentire alla risoluzione del contratto di ‘Maurito’, più una buonuscita. L’idea, poi, legarsi con un accordo triennale al Galatasaray (con un ingaggio alla portata del club) dicendo di fatto addio al tanto chiacchierato ritorno in Italia.

La sua permanenza a titolo definitivo al Galatasaray finirebbe per far saltare una delle operazioni che sotto traccia sta prendendo corpo da tempo. Il PSG pensa tutt’ora a Rafael Leao e per abbassare le pretese del Milan, che farà resistenza per cedere il portoghese, avrebbe intenzione di trasformare l’acquisto in uno scambio (più un conguaglio cash in favore del ‘Diavolo’) per portare Leao sotto la Tour Eiffel.

Ma la decisione praticamente perentoria di Icardi di accantonare la Serie A, ed eventualmente il Milan, per proseguire la carriera in Turchia sconvolge i piani dei diversi club chiamati in causa. Il ds dei francesi Luis Campos avrebbe sacrificato volentieri proprio Icardi, allettando il Milan che è da mesi in cerca di un grande attaccante. Il super scambio sull’asse Milano-Parigi, con Leao e Icardi sul piatto, appare al momento piuttosto improbabile. La scelta, ‘Maurito’, l’ha già fatta e si chiama Galatasaray.