Del Piero di nuovo alla Juve, si può: la mossa per convincerlo

Del Piero di recente è tornato allo Stadium per la prima volta dopo tanto tempo. I tifosi lo hanno accolto subito non appena lo hanno visto

Il magico Pinturicchio per la Juventus ha dato veramente tanto. Giocatore con più presenze, recordman assoluto. Icona assoluta dello spirito bianconero, ancora oggi a distanza di anni dal suo ritiro viene rispettato e apprezzato da chiunque.

Nonostante alcuni lievi dissidi con la società i tifosi non lo hanno mai dimenticato. Anzi, ora che le cose sono cambiate questo suo ritorno ha dato speranza. Una buona parte del pubblico potrebbero volerlo in un ruolo dirigenziale. Cosa che sarebbe calzante con la sua professione attuale, lontana dal campo ma sempre fortemente attinente al calcio. Migliaia di voci quella sera si sono espresse a favore nei suoi confronti, con un’accoglienza che raramente si era mai vista sugli spalti.

Nel corso della partita contro l’Hellas Verona tutti si sono resi conto di quanto una figura come la sua possa fare bene a tutti. Oggi i bianconeri non navigano affatto in buone acque, tra penalizzazioni e momento di forma in campionato migliorabile. Qualche lieve cenno di ripresa si è visto eccome, ma ancora niente di convincente. Soprattutto per via delle sanzioni ricevute. Così la figura di Del Piero potrebbe ridare nuova linfa alla squadra: ecco come.

Del Piero torna a Torino: scenario incredibile

Del Piero potrebbe compiere il suo glorioso ritorno a Torino. Ci potrebbe volere una manovra “particolare” per convincerlo. Ma essendo la Juventus storicamente casa sua, potrebbe non volerci granché per riportarlo dove merita di stare.

Il pubblico con il coro del “C’è solo un capitano” lo ha reso protagonista. Ma l’ambiente generale, almeno ad oggi, di protagonisti ne ha tanti. Dunque queste frasi lusinghiere potrebbero non corrispondere alla realtà dei fatti. Servirebbe dunque un tentativo preciso per provarci. Certo è che, come detto sopra, non sarebbe affatto difficile portare l’ex giocatore a Torino. Alessandro Del Piero è una delle più grandi leggende nella storia del club bianconero, squadra dove ha militato per anni e dove, nel complesso, ha collezionato 513 presenze complessive.

La causa la conosce bene, e come segno di riconoscenza del supporto fornito sarebbe pronto a sposarla nuovamente. Oggi però i tempi sono cambiati, e nella sua vecchia casa sono subentrate varie dinamiche. La situazione del club bianconero non è semplice, soprattutto visto le note vicende giudiziarie, ma il calciatore è da sempre gran tifoso bianconero e per alcuni sarebbe pronto a tutto per vivere questa nuova esperienza.