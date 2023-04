“Koulibaly alla Juventus”, esplode la bomba: colpo sensazionale

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, colpo sensazionale della Juventus: Kalidou Koulibaly in bianconero

La stagione ha ancora molto da dire in casa Juventus. Nonostante la sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio, i bianconeri non sono ancora fuori dalla prossima edizione della Champions League. La zona Champions non è lontanissima e il rendimento altalenante delle prime regala ottimismo alla formazione di Allegri.

Oltre a questo i bianconeri sono ai quarti di finale di Europa League, impegnati nel doppio confronto con lo Sporting Lisbona. Ricordiamo che un trionfo in questa competizione garantirebbe l’approdo della Juve in Champions (oltre che un trofeo) e quindi la squadra non vuole affatto snobbarla.

I precedenti con lo Sporting sorridono ai bianconeri, una vittoria per 2-1 a Torino e un pari per 1-1 a Lisbona nello doppio confronto nella fase a gironi della Champions League 2017-18, con i lusitani che in Italia non hanno mai vinto racimolando solo 3 punti in 14 match europei.

“Koulibaly alla Juventus”, esplode la bomba: l’ex del Napoli piace ad Allegri

Dunque, tutto è ancora in gioco, eppure dalle parti della Continassa si pensa già al futuro, alla Juventus della prossima stagione. Il calciomercato prenderà il via ufficialmente tra qualche settimana ma in questi giorni sono filtrate le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le strategie di mercato dei bianconeri.

Una delle priorità del club è il rinnovo di Rabiot, tra i miglior in questa stagione. Oltre a ciò l’attenzione della dirigenza juventina si concentra anche sulla retroguardia per la quale salgono le quotazioni di Kalidou Koulibaly. L’ex azzurro, che non sta vivendo una stagione positiva al Chelsea, ha tutte le qualità per far fare al pacchetto arretrato bianconero. Koulibaly garantirebbe quel salto di qualità indispensabile per rendere la Juventus competitiva ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Il senegalese, come detto, è in forza ai blues di Londra, piace molto a Massimiliano Allegri che, infatti, lo avrebbe inserito nella lista dei suoi desideri in vista della riapertura del calciomercato. Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito calciomercato.com, Kalidou Koulibaly, in ragione della sua lunga militanza nel Napoli i cui tifosi conservano un ottimo ricordo del senegalese, potrebbe rifiutare il corteggiamento della Juventus. Insomma, il precedente del suo ex compagno in maglia azzurra, Gonzalo Higuain passato da idolo del popolo azzurro a “traditore” proprio in seguito al suo trasferimento alla Juventus, sconsiglierebbe al difensore senegalese di ripercorrere le orme del “Pipita”. Manca poco all’inizio del calciomercato e staremo a vedere come continuerà questa vicenda.