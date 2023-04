Miriam Leone rimane solo in intimo: temperatura a dir poco bollente (FOTO)

Con lo scatto che la ritrae in intimo e al naturale, Miriam Leone è tornata a scaldare i social come solo lei sa fare.

Correva l’anno 2008 e l’Italia faceva conoscenza con una delle attrici più amate in questo momento. All’epoca Miriam Leone partecipò a Miss Italia ed in seguito ad una prematura eliminazione dal programma, fu poi ripescata e in finale si aggiudicò la fascia più ambita.

Da quel momento in poi la sua scalata verso il successo fu definitiva. Dopo aver partecipato ad alcune trasmissioni di punta in onda sulla RAI, Miriam Leone ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno al cinema.

A permettergli di farsi strada sul grande schermo fu proprio Miss Italia che, oltre ad averle aperto le porte del successo, consegnò anche alla Leone alcune borse di studio che le permisero di dedicarsi appieno alla recitazione.

Miriam Leone in tutta la sua bellezza

La sua carriera cinematografica inizia così nel 2010, due anni dopo la vittoria del titolo di donna più bella d’Italia. Il successo è immediato e da quel momento i migliori registi italiani iniziano a contendersi la sua presenza su pellicola.

Merito delle sue grandi doti recitative ma anche della sua bellezza. Oltre ad essere una delle attrici più amate e apprezzate, Miriam Leone è ancora oggi considerata una delle donne più belle d’Italia.

Titolo che comunque non dispiace mai. Soprattutto se si pensa che in giovane età, la Leone era spesso vittima di prese in giro da parte dei suoi coetanei e compagni di scuola. La donna non era certamente considerata come la più bella della classe, e ha vissuto in passato ‘storie di bullismo’.

Ricordi che la stessa Miriam Leone ha riportato alla luce nel corso di varie interviste. Ma siccome il tempo spesso e volentieri è galantuomo, ha concesso all’attrice nata a Catania nel 1985 la sua rivincita.

L’attrice in intimo: lo scatto pubblicato sui social

Nonostante la Leone sia considerata come un’attrice piuttosto importante, l’attrice poche volte si fa immortalare insieme al proprio compagno, e si è sposata due anni fa con il musicista Paolo Carullo.

Questi, tra l’altro, non ha nemmeno un profilo social ufficiale. Scelta totalmente diversa da quella di Miriam Leone che invece sui social è spesso attiva. L’ultimo scatto, che la ritrae in tutta la sua naturale bellezza, ha mandato su di giri i fans e non solo.

Uno degli ultimi post ritrae infatti Miriam Leone in intimo con in testa un asciugamano per capelli e senza alcun particolare trucco in viso. Insomma, anche al naturale la bella attrice è riuscita a conquistare ancora una volta tutto il suo pubblico.

“Naturale come stile di vita” è ciò che ha scritto l’attrice catanese come accompagnamento allo scatto che nel giro di pochi minuti ha già raggiunto decine di migliaia di likes provenienti da tutto il mondo.