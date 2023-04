Colpo da urlo della Juve: arriva in prestito dal PSG

Non solo campionato e coppa per la Juve. La dirigenza bianconera lavora costantemente alla prossima stagione.

Massimiliano Allegri ha chiesto rinforzi alla società per tornare il prossimo anno a competere ad alti livelli sia in campionato che in Champions League. La stagione è ormai quasi arrivata al suo epilogo e le dirigenze di Serie A sono al lavoro per iniziare a programmare la prossima annata. Tra quelle più attive c’è sicuramente la Juventus, che sta cercando di capire come muoversi per rinforzare la rosa nonostante i processi giudiziari in corso. I bianconeri probabilmente dovranno ridurre il loro monte ingaggi e puntare di più su giovani di prospettiva da far crescere.

Oltre alla scelta di aumentare il minutaggio di alcuni ragazzi dell’Under 23 come Fagioli, Miretti, Iling-Junior e Barrenechea, la società lavorerebbe anche sul calciomercato ed è pronta ad un super colpo. Allegri lo conosce bene e sarebbe pronto a lanciarlo dal primo minuto, o quanto meno spesso tra i titolari.

In questa stagione con il PSG ha collezionato in tutto 27 presenze, la maggior parte partendo però dalla panchina, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. Numeri non esaltanti che starebbero convincendo il club francese a non puntare più su di lui nella prossima stagione.

La Juventus ne è sicura: il futuro con lui è assicurato

Si tratta di Hugo Ekitiké, attaccante classe 2002, che di recente su Instagram ha manifestato tutta la sua contrarietà per il poco spazio concessogli da Galtier cambiando la sua bio in “Sub 44”, ovvero “Sostituto numero 44” (che rappresenta il suo numero di maglia). Per tutti questi motivi, come riportato anche dall’Equipe, il suo futuro prossimo sarà quasi sicuramente lontano da Parigi e probabilmente anche dalla Francia. Su di lui ci sono gli occhi di diversi club come il Newcastle, l’Eintracht Francoforte e il Milan, ma in questo momento la Juventus sembrerebbe essere la squadra più avanti nella trattativa.

I bianconeri sono convinti delle sue enormi potenzialità e starebbero facendo di tutto per assicurarsi le sue prestazioni nel più breve tempo possibile. È chiaro che se dovesse integrarsi al meglio in un reparto d’attacco con Chiesa, Vlahovic e Di Maria (qualora il Fideo decidesse di restare un altro anno in bianconero), la Juventus diventerebbe ancor più di oggi una squadra con un potenziale offensivo tra i più forti d’Europa. I tifosi sognano, convinti di poter tornare molto presto a competere ai massimi livelli.