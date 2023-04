Nuovo regista e 45 milioni: Vlahovic sblocca la Juve

Si prospetta un calciomercato molto intenso per la Juventus, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

La Juventus, nonostante si appresti ad affrontare un finale di stagione impegnativo, sembra già programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Oltre ai rinnovi di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, che vedranno scadere il proprio contratto in estate, la formazione bianconera studia con attenzione sia le mosse in entrata che in uscita.

Il centravanti serbo Dusan Vlahovic è uno dei canddiati alla cessione. Il giocatore vede il suo futuro in bilico, complice un rendimento nettamente al di sotto delle attese. Altro fattore è rappresentato dalle questioni extra campo, che potrebbero incidere pesantemente sul futuro dell’attaccante serbo. Vista la situazione, molti top club europei si sono messi sulle sue tracce, tanto che una squadra in particolare è intenzionata a fare sul serio.

Come detto, la Juventus sta lavorando non solo per quanto riguarda i nuovi innesti, ma anche per le possibili cessioni. La Juve è pronta ad ascoltare tutte le offerte per il calciatore e Dusan potrebbe dire addio in anticipo. Sulle sue tracce c’è il Bayern Monaco di Tuchel, a caccia costantemente di una prima punta di valore.

Osimhen costa troppo, il Bayern Monaco ha deciso: tutto su Vlahovic

Il grande obiettivo dei bavaresi era Victor Osimhen, ma la cifra esorbitante richiesta dal Napoli rischia di interrompere ogni discorso. Proprio per questo, la società tedesca pare abbia deciso di dirottare le proprie attenzioni su Dusan Vlahovic, tanto che potrebbe presentare un’offerta con l’aggiunta di una contropartita tecnica.

La proposta che il Bayern Monaco sembra pronto a mettere sul piatto è di circa 45 milioni di euro più il cartellino di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese classe 2002. I tedeschi valutano il ragazzo circa 30 milioni, e con l’aggiunta dei 45 cash arriverebbero quasi alla richiesta dei bianconeri. Vista la possibile partenza di Adrien Rabiot, la Juventus potrebbe essere allettata da questa offerta, visto anche il gradimento di Massimiliano Allegri per il classe 2002. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con Juventus e Bayern Monaco pronte a mettere in atto il primo grande scambio della prossima sessione estiva. Dusan Vlahovic, quindi, potrebbe proseguire la propria carriera in Bundesliga.