Diletta Leotta, è la prima volta in assoluto: così nessuno l’aveva mai vista

La bella conduttrice di DAZN ha fatto il suo esordio assoluto al Centro Tecnico Federale: un’emozione condivisa subito sui social

La nota giornalista e conduttrice Diletta Leotta sta vivendo un periodo d’oro. Popolarissima al grande pubblico, amata da tutti i tifosi italiani per la sua bellezza ma anche per la competenza sciorinata in tutte le sue apparizioni a bordo campo e negli studi televisivi di DAZN. Oltre alle questioni di campo per la donna arrivano grandi notizie anche nella vita privata. Diletta infatti aspetta una bambina, e ha ufficializzato la notizia sui social. Lei e il padre, il calciatore tedesco Loris Karius, vivono un momento magico.

In attesa di seguire passo passo le evoluzioni della sua gravidanza, che ovviamente sarà abbondantemente documentata via social, Diletta continua il suo lavoro. Dopo aver intervistato Carlo Ancelotti in quel di Valdebebas, il quartier generale del Real Madrid, a 5 anni di distanza dalla sua prima intervista per DAZN (effettuata a Castel Volturno, quando Re Carlo era alla guida del Napoli) la conduttrice è stata inviata a Coverciano in occasione del raduno della Nazionale maggiore femminile, impegnata in un test amichevole a Roma martedì 11 aprile.

La presenza di Diletta nel ritiro delle ragazze di Milena Bertolini è stata salutata con il comprensibile entusiasmo dalle giocatrici azzurre. Tante le domande sull’imminente maternità della siciliana, che si è intrattenuta con tutto lo staff in un clima di serena collaborazione. Ovviamente Diletta, da sempre molto attiva sui social, ha documentato il tutto con delle foto che la ritraggono con la divisa della Nazionale con tutta la rosa dell’Italia sullo sfondo.

Diletta Leotta a Coverciano: buona la prima per la conduttrice

L’inviata di DAZN si è mostrata da sola in un altro scatto, con le dita che mimano il simbolo della vittoria, sempre in impeccabile tenuta di rappresentanza. Innumerevoli i commenti dei fan delle Azzurre e della giornalista, sotto le foto postate dalla bella conduttrice. La presenza di Diletta è senza dubbio una bella notizia per le azzurre, un movimento che sta provando a crescere in maniera incredibile negli ultimi anni.

I quasi 40 000 spettatori fatti registrare all’Olimpico in occasione della gara dei quarti di finale della Women’s Champions League tra la Roma e il Barcellona, oltre a testimoniare l’amore dei tifosi giallorossi verso le proprie ragazze, sono stati salutati come il possibile avvio di una nuova era. Qualcosa che possa portare, un giorno, tutte le prime squadre femminili a giocare negli stessi stadi dei loro colleghi maschi.