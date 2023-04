Clausola cancellata: erede Di Maria a prezzo stracciato

La Juventus pianifica il futuro ed una novità in ottica calciomercato può riguardare il sostituto di Angel Di Maria

Sono passati ormai diversi giorni dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri e per la Juventus è tempo di tornare a correre. In ballo il passaggio dei quarti di finale di Europa League che, dopo il doppio confronto con lo lo Sporting CP, potrebbe effettivamente registrare una svolta nella stagione della squadra di Massimiliano Allegri. Una stagione fatta di alti e bassi, caratterizzata dalla penalizzazione di 15 punti scaturita dal caso plusvalenze fittizie che ha di fatto stroncato ogni possibilità di competere per lo scudetto.

Il tricolore, si sa già da mesi, si vestirà d’azzurro quest’anno. Ma le attenzioni del club piemontese sono ora già rivolte alla prossima sessione di calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio 2023. I bianconeri, infatti, sono chiamati ad una serie di cambiamenti molto importante. E dal punto di vista dirigenziale, ma in tal senso qualcosa si è già mosso dopo le dimissioni del CDA mesi e mesi fa, e per quanto riguarda la rosa del tecnico livornese.

Perchè in difesa servirà almeno un nuovo centrale di livello che affianchi Bremer e destinato nel breve periodo a rimpiazzare Bonucci, che viaggia verso i 36 anni. Al di là del destino di Cuadrado, già scritto e pronto a lasciare a zero a fine giugno, a centrocampo invece molto deve essere ancora scritto.

Juve, colpaccio con lo sconto: lascia la Liga

Per Rabiot si sta valutando la possibilità di rinnovo, ipotesi che farebbe fare i salti di gioia ad Allegri ma al momento tutto fuorchè scontata. Paredes tornerà al PSG dopo un’annata per niente positiva: in attacco, invece, qualcosa di grosso si sta già muovendo. Perchè Angel Di Maria, che ha mostrato lampi di grande calcio negli ultimi mesi, è in scadenza e potrebbe non rinnovare. La dirigenza juventina, in tal senso, non intende farsi trovare impreparata e sarebbe pronta ad approfittare di una ghiotta occasione direttamente dalla Spagna. Occhi in casa Villarreal dove Samuel Chukwueze piace molto alla Juventus e nelle ultime ore è salito rapidamente nelle gerarchie degli obiettivi in casa bianconera.

Chukwueze, infatti, è in scadenza nel 2024 e senza un rinnovo che appare improbabile potrebbe cambiare casacca per una cifra ben lontana dagli 80 milioni di euro richiesti dalla sua clausola rescissoria. Per 30-35 gli spagnoli acconsentirebbero all’addio ed il 23enne nigeriano, in bianconero, potrebbe vestire i panni dell’erede di Di Maria ma non solo. Potrebbe essere impiegato dal ‘Conte Max’ anche come punta dinamica, sempre contando la possibile partenza di Vlahovic. In ogni caso un jolly di altissimo livello, giovane e di enormi prospettive future, potrebbe prendere il posto di Di Maria dall’anno prossimo. Chukwueze quest’anno ha collezionato 13 gol e 11 assist vincenti in 40 apparizioni complessive con il Villarreal, tra campionato e coppe.