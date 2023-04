Pazza idea Milan: che colpaccio in attacco

Suggestione in casa Milan, il mercato estivo potrebbe aprirsi davvero coi botti: la scommessa potrebbe piacere ai tifosi.

La premessa è sempre uguale ed ultimamente non riguarda soltanto il Milan. I rossoneri, così come l’Inter e le due romane, devono capire prima in quale competizione europea andranno a giocare nella prossima stagione, per poi capire quali offerte e per chi, formulare. Il club rossonero sta valutando varie opzioni sul mercato e tra queste ci sono piste piuttosto intriganti.

A dirla tutta, non si sa nemmeno se in panchina resterà Stefano Pioli, così come non è detto che il duo Maldini-Massara sarà ancora presente a San Siro o se ci sarà rivoluzione. Per adesso però, sono i due ex calciatori a muovere i fili del mercato e quindi, il Milan continua a seguire quelle che sono le loro idee. L’ultima, sarebbe davvero suggestiva.

Comunque i soldi non dovrebbero mancare, perché al di là di cosa potrebbe cambiare tra guida tecnica e staff di mercato, i rossoneri dovrebbero raccogliere un buon tesoretto, approfittandosi di diverse cessioni nel mercato estivo. Qualche nome interessante quindi, sempre se si riuscisse a sbaragliare la concorrenza, arriverebbe. Ed a quanto pare, sono sempre i nomi offensivi a tener maggiormente banco in casa rossonera.

Colpaccio Milan: ecco chi può arrivare in attacco

Un paio di nomi, quelli che dovrebbero arrivare, ma non è detto che siano solo due esatti. Il perché è facile da capire, Rebic e Origi molto probabilmente sono vicini all’addio, con Ibrahimovic che potrebbe seguirli. E dalla Spagna, ovvero dalle indiscrezioni raccolte da fichajes.net, arriva l’ultimissima novità: il Milan potrebbe cercare di prendere dall’Atletico Madrid, il talento portoghese classe ’99, João Félix.

Il ragazzo, avrà sicuramente bisogno di riscattare una stagione che non è andata come previsto. Dopo una metà di ‘temporada’, come la chiamano in Spagna, passata tra panchina e campo all’Atletico, con 20 presenze e soli 5 gol totali, il portoghese ha accettato un prestito al Chelsea. In Inghilterra però, sta facendo anche di peggio, non convincendo tecnici e tifosi e facendo rimpiangere i soldi spesi per il prestito, alla dirigenza.

I Colchoneros, probabilmente metteranno poi l’ex Benfica sul mercato, dal prossimo luglio, quando sarà tornato dall’avventura inglese. I rossoneri, si ipotizza, potrebbero cercare di mettere a segno un affondo, qualora avessero i soldi di una eventuale cessione di Rafael Leao. João Félix, potrebbe essere il sostituto ideale, arrivando per la prima volta in Italia con tante ambizioni di rilancio personale.