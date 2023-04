Fischiato al Milan, se lo prende l’Inter

Il calciomercato delle milanesi può intrecciarsi durante l’estate: lascia i rossoneri, l’Inter fiuta l’affare

Una rivalità che dura, ormai, da una vita. Ma Milan ed Inter, quest’anno, hanno certamente deluso le aspettative. Da un lato i campioni d’Italia in carica che, dopo un buon inizio, hanno perso definitivamente terreno dal Napoli che è parso decisamente più affamato del ‘Diavolo’. Discorso analogo per l’Inter che, orfana di Antonio Conte, non riesce proprio ad imporsi in chiave scudetto. Il lavoro di Simone Inzaghi è finito al centro delle critiche con una costanza allarmante e le possibilità che il tecnico piacentino saluti Milano al termine dell’annata, restano comunque molto alte.

Destini comuni anche in Europa dove, paradossalmente, tra qualche settimana potrebbero giocarsi una semifinale di Champions League. Di mezzo, ancora una volta, il Napoli: ed in questo caso il rischio di lasciare il passo a chi quest’anno ha dimostrato di più in Serie A rimane molto elevato.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e anche per quanto riguarda questa chiave di lettura, il passato ha registrato numerose operazioni tra le dirigenze ‘rossonerazzurre’.

Marotta ‘chiama’ il Milan: vuole l’attaccante

Spesso in favore del ‘Diavolo’ (Seedorf e Pirlo su tutti) spesso, invece, hanno fatto gongolare la sponda interista del Naviglio. Inutile ricordare il recente passaggio di Hakan Calhanoglu a zero, che ha in parte fatto le fortune dei nerazzurri. Ma il discorso tutto milanese potrebbe ben presto riaprirsi. Il mercato estivo rischia infatti di registrare un clamoroso passaggio dal Milan all’Inter, di un nome che nell’attuale stagione è stato tutto fuorchè determinante.

Si parla di Divock Origi, centravanti arrivato meno di un anno fa a zero dopo l’esperienza al Liverpool e che già adesso potrebbe decidere di cambiare aria. Restando a Milano, però, perchè proprio il club di Steven Zhang è a caccia di rinforzi in quella zona del campo.

Da valutare il destino di Lukaku che potrebbe alla fine salutare definitivamente per tornare al Chelsea, così come per Dzeko appaia praticamente scontata la partenza a parametro zero il prossimo 1 luglio. E Origi potrebbe rappresentare una carta interessante, che all’Inter piace e che al Milan, al momento, viene costantemente fischiato dai tifosi rossoneri. Una situazione delicata che può costringere Maldini e Massara ad accettare la corte dei cugini che per Origi avrebbero già pronta un’offerta. Prestito con diritto di riscatto, esercitabile probabilmente nell’estate 2024. La certezza, in questo momento, è che Origi difficilmente rimarrà alla corte di Pioli: e l’Inter ci sta pensando molto seriamente.