Al Toronto di Bernardeschi: rescinde con la Juve e firma

L’esterno italiano potrebbe non essere l’unico calciatore bianconero a passare per la MLS chiudendo il cerchio con Insigne, ecco il clamoroso scenario di mercato

Sin dai primi momenti su suolo canadese, Federico Bernardeschi è stato apprezzato dai media locali per l’ironia, lo spirito allegro e i sorrisi che rapivano la scena ma anche per il numero crescente di grandi prestazioni che il calciatore italiano ha messo in atto giornata dopo giornata. Il calciatore, agli occhi dei tifosi infreddoliti del ‘BMO Field’, è diventato una vera leggenda. Perché è stato l’unico, nella storia del Toronto FC, a segnare una rete incredibile direttamente da calcio d’angolo.

Il calciatore italiano è stato uno dei gioielli trasferitosi in Mls negli ultimi mesi. Tra questi spicca anche l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, attualmente fermo ai box per infortunio. I due calciatori esprimono tutto il loro talento nel campionato americano, ma nonostante ciò il Toronto, squadra allenata da Bob Bradley, continua a faticare in campionato.

Vada come vada in questa Regular Season, il club di Bill Manning non ha assolutamente intenzione di restare indietro per la prossima. Anzi, ha tutta la voglia di fare la voce grossa e raggiungere le teste di serie sia di Eastern che Western Conference. E un giorno, forse, aspirare anche alla vittoria dei Playoff.

Non solo Insigne e Bernardeschi: si completa il tris di italiani a Toronto

Per farlo, però, la presidenza ha bisogno di fornire ai dirigenti le giuste risorse da impegnare attivamente sul mercato. Una delle prossime sorprese potrebbe arrivare proprio da un’altra vecchia gloria del nostro campionato, nonché attualmente sotto contratto con la Juventus, ex squadra proprio di Bernardeschi. È il caso di Leonardo Bonucci, difensore centrale e capitano bianconero sotto la guida del tecnico Massimiliano Allegri. Il calciatore ha ancora un altro anno di contratto da dover trascorrere tra le file della società che più di qualsiasi altra gli ha dato modo di crescere professionalmente ed umanamente.

L’MLS resta una possibilità più che valida, slanciato proprio dalla presenza di due vecchie conoscenze della Nazionale italiana. Ma la Juventus potrebbe anche non aspettare necessariamente il 2024 per il via libera definitivo: il pass potrebbe arrivare anche la prossima estate, laddove in virtù del beneficio di un risparmio sul monte ingaggi, la direzione sportiva potrebbe lasciargli un indennizzo per la rescissione anticipata. Così facendo potrà finire nelle mani del Toronto anzitempo.