Alla Juventus nel 2024: sarà l’erede di Di Maria

Nel futuro del giocatore c’è scritto Juventus ma arriverà solo nel 2024: sarà lui l’uomo chiamato a sostituire Angel Di Maria.

I bianconeri pensano già a chi potrà essere il calciatore giusto per prendere il posto del Fideo Angel Di Maria. Il contratto del talento argentino scadrà nel 2024 e la squadra bianconera studia alternative. In casa la Juventus la testa ed i pensieri della dirigenza sono tutti rivolti al futuro sia in campo giudiziario che sportivo.

I bianconeri, per impostare al meglio il proprio futuro, dovranno capire quali risvolti ci saranno sia sulla questione ricorso per il caso plusvalenze che su quella dell’inchiesta Prisma. Il talento argentino è vicino a concludere la sua carriera con la maglia bianconera, la dirigenza si sta guardando intorno e sta valutando vari nomi.

Juve, ecco il sostituto di Di Maria: il giocatore piace da tempo

Dopo una prima metà di stagione condizionata da tanti problemi fisici che lo hanno spesso escluso dalla lista convocati, Angel Di Maria è riuscito a reagire e diventare un leader del club. Il calciatore ha realizzato assist e reti decisive sia in maglia che in Europa, nell’Europa League.

L’argentino come noto ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il secondo e dalle parti di Torino si discute sulla sua possibiile permanenza. In caso di rinnovo la necessità di un sostituto verrebbe quindi rinviata al 2024 ma nonostante questo i dirigenti bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati e pensano già al nome giusto: tra questi occhio a Ferran Torres.

Lo spagnolo del Barcellona non è di certo un nome nuovo dalle parti di Torino. La Juventus già in passato aveva pensato all’ex Manchester City, addirittura nel 2020 quando il ragazzo era ancora del Valencia. Ferran Torres è un pilastro della Nazionale spagnola ma non è centrale con la maglia del Barcellona. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, Xavi non si opporrebbe ad una sua ipotetica partenza anche già la prossima estate.

Il possibile arrivo di Ferran Torres è ovviamente legato al futuro di Di Maria però. Lo spagnolo viene considerato come il sostituto ideale dell’argentino, ma la Juve valuterà il suo nome solo con l’addio di Angel. L’idea sarebbe quindi di affondare il colpo nel 2024, quando salvo impensabili colpi di scena, Di Maria tornerà nella sua Argentina, occhio però anche ad eventuali sorprese. Per la Juve insomma c’è già grande fermento, tutto colto a porre le nuove basi del futuro bianconero.