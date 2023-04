Juve, affare col Real Madrid: il bomber vuole cambiare

La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: possibile nuovo affare con il Real Madrid, l’apertura è totale

I piani per il futuro sono appena iniziati. La Juventus è molto concentrata sul campionato e sull’Europa League per cercare di dare una svolta alla stagione. Nell’ultima gara di Serie A è arrivata una cocente sconfitta in casa della Lazio, ma ora Allegri intende preparare al meglio la doppia gara contro lo Sporting per continuare il percorso dei bianconeri in campo internazionale.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’allenatore della Juventus dovrebbe fare a meno dell’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, nuovamente ai box per infortunio. Per la sfida d’andata l’attaccante bianconero è pronto ad alzare bandiera bianca il problema rimediato in campo all’Olimpico contro la Lazio. Nella giornata di lunedì il centravanti non si è allenato e così non dovrebbe rientrare tra i convocati dello stesso Allegri. Il classe 2000 ha realizzato soltanto 8 gol in Serie A (undici in totale): un bottino magro per un attaccante del suo spessore che è stato incredibile con la maglia della Fiorentina. Qualcosa cambierà in estate.

Juve, Vlahovic verso la cessione: è lui l’erede di Benzema

Nuovo affare in vista tra Juventus e Real Madrid. Dusan Vlahovic è pronto anche a cambiare aria dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. A causa della pubalgia non ha avuto quella continuità tanto attesa, ma in estate potrebbe fare subito le valigie per cambiare definitivamente aria. Già in passato l’addio a Torino è stato ad un passo, ma il serbo ha voluto continuare la sua avventura in bianconero per mettere in mostra tutte le sue qualità.

Il suo futuro è sempre in bilico a Torino. Il Real Madrid potrebbe pensare a lui per farlo diventare l’erede di Benzema: anche tanti altri club prestigiosi, come Arsenal e Bayern Monaco, sarebbero sul punto di preparare l’assalto per il centravanti serbo, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Sfruttando così il suo malumore, i maggiori club europei potrebbero avere la meglio cercando di convincere Vlahovic. Novità interessanti arriveranno soltanto a partire dal mese di maggio quando la progettualità in ottica futura sarà più chiara. La Juventus spera di riavere i 15 punti in classifica, tolti diversi mesi fa a causa del caso plusvalenze. Il club bianconero vorrebbe mettere in chiaro la propria situazione almeno per questa vicenda: successivamente si parlerà della manovra stipendi.