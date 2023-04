Non solo Skriniar, il PSG pesca in Serie A: altri due colpi

Il calciomercato estivo può vedere un PSG scatenato: Skriniar non basta, doppio scippo in Serie A

Appena nove giornate e la Serie A finirà in archivio, coi verdetti che sembrano avvicinarsi sempre di più. Ormai la festa scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti è soltanto una questione di tempo e aritmetica, d’altro canto ancora molto c’è da scrivere nella lotta per rientrare tra le prime quattro. Il quarto posto occupato dal Milan è lontano solo un punto per l’Inter, a -4 l’Atalanta: qualificarsi alla fase a gironi della prossima Champions League sarà quindi un tassello fondamentale per affrontare il calciomercato e rinforzare la squadra in vista della nuova stagione.

Chi invece viaggia sul velluto e sta già pianificando da mesi le prossime mosse di calciomercato è il PSG di Al-Khelaifi. La squadra francese è prima in Ligue 1 e attende il momento giusto per pianificare l’assalto a quelli che saranno i suoi prossimi gioielli. In estate, come anticipato ormai da mesi, arriverà Milan Skriniar.

Le ultime settimane dello slovacco in quel di Milano non sono state semplici ma così come l’ex Sampdoria ha deciso di lasciare la Serie A per approdare sotto la Tour Eiffel in uno dei progetti più ambiziosi dal punto di vista economico, altri ben presto potrebbero finire per seguirlo. E la dirigenza del PSG, in tal senso, non ha la minima intenzione di rimanere dietro alla concorrenza: l’elenco dei top player in lista è sempre più folto.

Non solo Leao: il PSG si scatena

Da Milano, stavolta sponda Milan, potrebbe arrivare uno dei calciatori più ambiti e chiacchierati degli ultimi mesi. Stiamo parlando del portoghese Rafael Leao, calciatore che non ha ancora rinnovato il contratto con il club di via Aldo Rossi e sembrerebbe quindi destinato alla cessione durante la prossima estate. Il portoghese piace e non poco ai vertici parigini: il Milan, senza prolungamento, non potrà che chiedere il più possibile per massimizzare gli introiti, dovendo rinunciare alla sua stella più luminosa. Ma non c’è solo Leao per il PSG. I francesi stanno pensando di avvicinarsi ad uno dei big che piace da tempo alla Juventus ma pure all’Inter, in Serie A.

Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è come Leao in scadenza tra poco più di dodici mesi e da questo punto di vista Lotito proverà ad incassare una cifra importante per la sua vendita: cifra che, per un colosso come il PSG, sembrerebbe tutto fuorchè proibitiva. Ed è così, quindi, che la Serie A rischia di perdere due delle sue gemme più preziose. Perchè da Parigi hanno il palato raffinato e dopo Skriniar, le prossime priorità si chiameranno Leao e Milinkovic-Savic.