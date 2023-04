L’intimo è piccante: Canalis da bollino rosso

Elisabetta Canalis è da sempre una delle showgirl italiane più amate, sia nel mondo dello spettacolo che in quello del cinema e della televisione

La nota showgirl, nativa di Sassari, è sempre stata in grado di trovare il modo di farsi amare dal pubblico, in ogni veste nel corso della sua carriera.

Elisabetta Canalis è una showgirl molto importante, a partire dagli anni 2000, nel panorama dello spettacolo italiano. Nata a Sassari, ha trovato il suo primo trampolino di lancio in quel di Striscia la Notizia, con il ruolo di velina, che ha fatto diventare celebri negli anni anche altre showgirl oltre alla stessa Elisabetta Canalis. Abbiamo conosciuto Elisabetta anche per la sua storica relazione con l’ex calciatore Christian Vieri. I due poi si sono separati ed hanno intrapreso strade diverse.

Nella sua carriera, però, la sarda non è stata solamente un volto televisivo e del mondo dello spettacolo, perché è stata in grado di cimentarsi con grandi risultati anche nel cinema. Elisabetta Canalis, infatti, l’abbiamo vista protagonista anche in alcuni telefilm, sitcom e, poi, anche pellicole al cinema. In questi anni, però, Elisabetta Canalis è uscita un po’ ‘dal giro’ , si è trasferita negli Stati Uniti e si è creata una famiglia. La sua nuova vita l’ha portata ad essere conosciuta a un pubblico diverso ma perdendo, un po’, il contatto con il pubblico italiano che tanto la ama.

Elisabetta Canalis, la sarda fa impazzire tutti i fan

In queste ore Elisabetta Canalis ha voluto postare sul suo profilo Instagram una foto che ha infiammato tutto il pubblico che la segue. Nello scatto, infatti, la sarda è ritratta con un intimo color carne che risalta le sue curve, mandando fuori di testa tutti coloro che la seguono. Nonostante i tanti anni di carriera, ancora oggi, riesce a far parlare di sé grazie alla bellezza disarmante che, da sempre, la contraddistingue.

Come detto, Elisabetta Canalis ha fatto dell’allenamento la sua vita da sempre, oltre al mangiare sano. La showgirl, infatti, molto spesso posta video e foto di allenamenti sul suo Instagram, cercando di influenzare coloro che la seguono. Soprattutto ora, poi, il suo “lavoro” è importante, da quando si è spostata a vivere negli Stati Uniti, il suo bacino di utenza è cresciuto a dismisura. Nell’ultimo anno, inoltre, la sarda ha iniziato un allenamento specifico, iniziando a praticare il kickboxing. Elisabetta Canalis è molto felice di questa scelta, lo ha ribadito anche un mese fa dopo la sua prima vittoria ufficiale.