“Penalizzazione annullata”, annuncio bomba sulla Juve: la nuova classifica

In casa Juventus continua a tenere banco lo spinoso tema legato alla penalizzazione di quindici punti: arriva il nuovo annuncio in diretta

Per un club come la Juventus raggiungere la qualificazione alla Champions League è un traguardo imprescindibile. Il club bianconero è sempre stato abituato a lottare per il vertice e quest’anno i tifosi speravano di poter tornare a competere per lo scudetto.

Gianluca Ferrero, annuncio bomba sulla penalizzazione della Juventus (Lapresse) – Calciomercatoweb.it

In realtà, la prima parte dell’annata in corso è stata abbastanza difficile, con i bianconeri che hanno perso parecchio terreno in Serie A. L’inizio stagione del club è stato terribile, con la squadra eliminata tra l’altro dai gironi di Champions League. Il tecnico Massimiliano Allegri è stato capace di reagire e non ha mollato neanche di un centimetro, prendendo ‘per mano‘ la sua squadra. Lavoro preziosissimo quello del coach livornese, che è riuscito a mantenere intatta l’anima del gruppo e trovare una quadra, anche se di certo non definitiva. Adrien Rabiot e compagni hanno risposto sul campo alle varie problematiche giudiziarie che coinvolgono direttamente la società torinese. Il terremoto riguardante le dimissioni dell’intero Cda juventino avrebbero destabilizzato qualsiasi ambiente. Una situazione surreale, da cui si è generata tanta preoccupazione. Allegri invece ha reagito e i risultati negli ultimi mesi sono evidenti a tutti.

In società ora, invece, sta crescendo sempre di più l’ottimismo in vista del prossimo 19 aprile, giorno in cui il Collegio di Garanzia del CONI emetterà la sentenza finale sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di quindici punti. Il club di Exor, dal canto suo, potrebbe rientrare in possesso di almeno una parte del bottino, se non addirittura dell’intera quota. Il che renderebbe più fattibile la rincorsa alla Champions. Il Collegio potrà decidere se confermare il -15 alla Juventus, annullarlo oppure rinviare il caso alla Corte di Appello Federale.

Juventus, Campi: “La penalizzazione verrà annullata”

Sull’argomento in questione si è soffermato il giornalista Graziano Campi, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play. Le dichiarazioni rilasciate dal collega fanno presagire giornate complicate per l’intero movimento calcistico italiano. Si parte dalla posizione di Fabio Paratici, ex dirigente della ‘Vecchia Signora’ che ha presentato ricorso alla Fifa contro la sua sospensione (estesa anche fuori dai confini nostrani).

Secondo Campi, il 19 il CONI annullerà la sanzione inflitta ai bianconeri. Il giornalista, inoltre, riferimento a possibili errori procedurali, soprattutto “il discorso legato all’articolo 4 che non era stato imputato alla Juventus“. L’articolo 4 andrebbe, poi, utilizzato dal procuratore della FIGC, Giuseppe Chiné, con tutte le altre squadre. Di conseguenza i torinesi verrebbero assolti, mentre le altre sarebbero condannate. Dopodiché, Campi sottolinea come la Federcalcio non possa seguire tutte le indagini, perché “non ha abbastanza personale“. Insomma, bisogna considerare che la Juventus oggi è potenzialmente seconda in classifica a quota 59 (+1 sulla Lazio). Ci attendono giorni davvero ‘molto caldi’.