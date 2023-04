Allenatore accusato di razzismo, la società pensa all’esonero immediato

Uno dei più grandi club a livello mondiale sta valutando l’esonero del proprio allenatore per delle forti accuse di razzismo. Aperta anche una indagine interna per appurare la veridicità di queste voci.

Un altro episodio di razzismo, ancora una volta, sta scuotendo il mondo del calcio in queste ore. Una delle società più ricche, blasonate e prestigiose a livello mondiale sta valutando l’ipotesi di sollevare il proprio allenatore, oltre che per i risultati sportivi al di sotto delle aspettative, anche e soprattutto per delle accuse di razzismo. La notizia è risultata a dir poco inaspettata ed è stata lanciata da “RMC Sport”. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e quali sono i possibili scenari che si spalancano adesso.

Allenatore accusato di razzismo, può essere esonerato!

Stando a quanto raccontato da diverse testate internazionali, la situazione per Christophe Galtier si sta facendo estremamente complicata. La redazione, infatti, ha potuto leggere la mail inviata da Julien Fournier, all’epoca direttore generale, alla dirigenza del Nizza, club a quel tempo guidato proprio da Galtier in panchina. In essa si spiegavano quelli che erano i reali motivi dell’addio del tecnico al club rossonero. Le accuse di razzismo erano gravissime ed ora possono segnare ancora di più il suo futuro, già fortemente in bilico per i risultati sul campo. Queste le parole incriminate contenute nella mail: “E’ giunto nel mio ufficio e mi ha riferito che era necessario guardare la realtà della città. Non avremmo dovuto avere in rosa tanti calciatori musulmani e di colore. In tanti al ristorante pare che gli abbiano fatto notare come la squadra fosse fatta tutta “di neri”. Nessuna argomentazione sportiva, solo religiosa o relativa al colore della pelle.

Il PSG apre un’inchiesta

Galtier, ovviamente, ha rispedito ogni accusa attraverso una nota del proprio legale ed ha annunciato che procederà per vie legali contro Fournier, reo, dal suo punto di vista, di aver infangato il suo nome. A causa delle tante minacce da lui ricevute in queste ore dalla pubblicazione della notizia, l’allenatore sta godendo di una protezione personale garantita proprio dal PSG. Al di là di questo, però, il club transalpino ha comunque deciso di avviare delle indagini interne. L’obiettivo, chiaramente, è quello di vederci chiaro su questa vicenda. Dal canto suo, invece, il Collectif Ultras Paris ha chiesto il licenziamento immediato di Galtier nel caso in cui queste accuse fortissime dovessero essere confermate. Insomma, la situazione è in continuo divenire.