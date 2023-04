Lutto e addio: Sergio Ramos ha deciso, l’avventura è finita

Sergio Ramos ha deciso di dire stop alla sua avventura dopo aver subito il pesante lutto: il post del difensore spagnolo commuove.

La stagione di Sergio Ramos con il Paris Saint-Germain è stata fin qui abbastanza deludente. Il difensore spagnolo ha dovuto incassare l’eliminazione dalla Champions League ed in campionato la situazione è ancora in bilico.

Sergio Ramos è finito pesantemente nel mirino della critica. Il calciatore spagnolo doveva portare leadership ed esperienza, ma così non è stato questa volta. Il calciatore dovrebbe salutare a parametro zero a fine stagione. Nel frattempo, però, l’ex giocatore del Real Madrid ha già dovuto mettere fine ad un’altra avventura che non riguarda il campo, e tale decisione è stata presa dopo aver subito una grave perdita.

Lutto per Sergio Ramos: il difensore dice addio alla sua impresa

Oltre che giocatore, Sergio Ramos è anche un investitore ed imprenditore. Il difensore del Paris Saint-Germain ha accumulato nel corso degli anni un patrimonio molto importante che oggi sfora i 100 milioni di euro. L’ex capitano del Real Madrid, però, negli ultimi giorni ha dovuto dire addio ad una delle sue imprese, chiudendo la Sergio Ramos by John Reed, la palestra che aveva costruito in quel di Madrid. La decisione è stata presa da parte di Sergio Ramos dopo aver subito un grave lutto, reso noto dallo stesso difensore spagnolo attraverso un post su Instagram. Sergio Ramos ha infatti annunciato il decesso del suo amico Rainer che gestiva assieme a lui la Sergio Ramos by John Reed e che i due avevano costruito insieme.

Nel suo post Sergio Ramos ha scritto come la morte di Rainer sia stata una perdita davvero dura per lui e per la sua impresa. Il calciatore ha fatto sapere che, dopo aver parlato con il SRG Group ha deciso di porre fine a questo progetto di mutuo accordo. Il difensore spagnolo ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno collaborato questo progetto e che sono stati vicino nel corso di questa avventura. Sergio Ramos ha salutato poi il caro amico scrivendo che lo ricorderà per sempre. Un post davvero toccante dal quale si percepisce quanto Sergio Ramos fosse legato molto a Rainer e la scelta di chiudere la palestra lo conferma, quasi come il difensore del PSG abbia voluto dire addio alla sua impresa in segno di rispetto del defunto amico.

Non è la prima volta, purtroppo, che Sergio Ramos deve salutare uno dei suoi amici più stretti. Come riportato da AS, infatti, nel 2022 il difensore spagnolo aveva detto addio a Santiago Duran Alzugaray, pilota dei vigili del fuoco e grande amico della sua infanzia, che perse la vita dopo essere scomparso con il suo aereo durante un volo tra Cordoba e Lugo.