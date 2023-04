La Juve prende una Stella mondiale a zero: colpo stratosferico

La Juventus è sempre attiva sul calciomercato e vuole realizzare un acquisto molto importante, a parametro zero, per rinforzare la mediana

In casa Juventus aumenta l’ottimismo per il finale di stagione. Il 19 aprile il Collegio di Garanzia del CONI emetterà il verdetto definitivo sul ricorso della ‘Vecchia Signora’ contro la penalizzazione di quindici punti e c’è la sensazione che il club di Exor possa riaverne almeno una parte.

La squadra, infatti, continua ad accumulare risultati positivi, mentre le altre big stanno deludendo le aspettative e non riescono a mantenere un ritmo costante. Motivo per cui la posizione di Massimiliano Allegri appare molto meno in bilico rispetto a qualche mese fa. Il trainer di Livorno ha saputo raddrizzare la nave in un momento difficilissimo. A questo punto, probabilmente, la soluzione migliore è proseguire insieme a lui almeno per un altro anno. La società è consapevole che la rosa necessita di qualche acquisto di spessore, durante la prossima sessione estiva di calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti dal 1 luglio. Tra le altre cose si ragiona sul centrocampo, a maggior ragione considerando ciò che si è verificato sul fronte Paul Pogba.

Il ritorno della mezz’ala francese in quel di Torino aveva ridato parecchio entusiasmo alla piazza, ma tale operazione finora ha dato pochissime gioie (per usare un eufemismo). L’ex Manchester United, infatti, ha collezionato soltanto 35 minuti in gare ufficiali da agosto. Pogba, adesso è ancora alle prese con la lesione di basso grado all’adduttore e prosegue il percorso di recupero. La formazione bianconera si guarda attorno alla ricerca di altri profili che possano garantire alla mediana un vero e proprio salto di qualità nella prossima stagione. Il sogno si chiama Sergej Milinkovic-Savic, calciatore costoso e con grande concorrenza.

Calciomercato, la Juventus punta Tielemans: Klopp ha detto no

Uno dei nomi, usciti fuori nelle ultime ore, è Youri Tielemans, centrocampista belga di proprietà del Leicester City che, secondo ‘Football Insider’, piace parecchio ai torinesi. È uno dei calciatori che destano più interesse tra quelli che militano in Premier League.

Un’occasione davvero ghiotta, perché il suo contratto con i ‘Foxes’ è in scadenza giugno 2023. Ciò significa che, in caso di mancato rinnovo – scenario più che probabile -, un altro club potrebbe assicurarsi le prestazioni del classe ’97 a parametro zero nei mesi a venire. Inoltre, il Liverpool targato Jurgen Klopp avrebbe mollato definitivamente la presa sul talento ex Anderlecht, col tecnico tedesco che non sarebbe convinto a pieno dell’affare in questione. La Juventus potrebbe approfittarne e realizzare un colpo ‘mondiale’.