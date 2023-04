Berardi al Milan con lo scambio: tutti i dettagli

Il Sassuolo è pronto per dire addio a Berardi. Il capitano, reduce da un’ottima stagione con la maglia neroverde, potrebbe partire alla volta di Milano.

L’avventura con la maglia del Sassuolo di Berardi potrebbe davvero terminare a fine stagione. Rumors sempre più insistenti danno il fantasista in partenza verso Milano. Il mercato porterebbe Berardi al Milan, con Pioli che da tempo segue e monitora da vicino le prestazioni del suo giocatore, con l’AD Carnevali e il tecnico Dionisi intenzionati a blindarlo.

Secondo quanto riferito in queste ore di calciomercato, il Milan sta seriamente pensando a Berardi come rinforzo del 2023 per la prossima stagione. Un’operazione che potrebbe garantire un salto di qualità al numero 10 del Sassuolo con l’inserimento di una contropartita. Il club rossonero vuole chiudere per Berardi. Il Diavolo, dal canto suo, sta provando ad inserire una contropartita per il numero 10 con Pioli che spinge per questa operazione.

I due club presto potrebbero arrivare alla classica fumata bianca nel mercato grazie allo scambio Berardi – Messias per una cifra importante più una contropartita, appunto l’ex calciatore del Crotone.

Calciomercato Milan, scambio col Sassuolo per Berardi

Situazione da valutare nelle prossime settimane visto che il Milan ha bisogno di un rinforzo nel reparto avanzato con Berardi sempre in orbita cessione estiva. Il club rossonero potrebbe sacrificare Messias con la società del presidente Scaroni a lavoro con il Sassuolo con uno scambio che può entrare nel vivo nei prossimi giorni. Il Sassuolo valuta Berardi oltre i 40 milioni e non è da escludere che Messias possa essere la pedina giusta per arrivare al 10 neroverde, che avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento a Milano.

Il Diavolo con questo scambio con il Sassuolo vorrà muovere il calciomercato in entrata, limitando i danni in uscita. Il club neroverde, però, non ha nessuna intenzione di privarsi di Berardi nella prossima sessione di calciomercato… considerando che, anche il futuro di Davide Frattesi, cercato da mezza Serie A, è in forte bilico.

Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena il tanto atteso incontro tra le parti con Maldini, Massara e Carnevali per cercare di capire se la trattativa può avere buon esito. Naturalmente il prezzo di 40 milioni di euro consente ad un numero ristretto di squadre di poter avvicinarsi. Al momento la certezza è rappresentata dall’inserimento di una contropartita e l’indiziato numero uno è Junior Messias.