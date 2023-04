Juventus, il sogno svanisce sul più bello: terremoto e addio

La Juventus ha vissuto finora una stagione molto complicata. Di Maria e compagni stanno affrontando diverse avversità.

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo una penalizzazione di 15 punti di penalizzazione, è riuscita a incanalare una serie di risultati utili e sarebbe ‘virtualmente’ al secondo posto in classifica (senza la penalizzazione). Allegri e i suoi uomini sono in lotta per tutte le competizioni, sia in coppa Italia che in Europa League. Il mese di Aprile del club bianconero è intenso e la squadra torinese dovrà giocare quasi sempre una volta ogni tre giorni.

Il Napoli è al comando della classifica di Serie A, nettamente in avanti sui club avversari ed anche la Juve è staccata anni luce. Dopo la penalizzazione di 15 punti, un’autentica mannaia sulla testa dei bianconeri, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno inanellato una serie di risultati che li ha riportati vicini alle altre big, addirittura nonostante la penalizzazione, nuovamente in zona Europa.

Ora si attende, dopo le festività pasquali, la sentenza sulla possibilità di reintegro dei punti e la Juventus salirebbe, a quel punto, al secondo posto a -12 dal Napoli e a +4 sulla Lazio.

Juventus, la UEFA vuole dare una mano ma…

Dopo i problemi che la Juventus sta avendo in Italia ci saranno, poi, da gestire quelli con le istituzioni calcistiche a livello europeo. Si parla, infatti, di una possibile penalizzazione in campo europeo, un’eventualità che i tifosi assolutamente non si auspicano. Andrea Agnelli, grande sostenitore della Superlega, ha lasciato il timone. Tutto ciò è gradito all’Uefa ed al suo presidente Ceferin, ma ora l’organizzazione chiede ulteriori passi in avanti. Come dice Calcioefinanza, infatti, le grandi istituzioni europee vorrebbero che la dirigenza si schieri in direzione opposta rispetto alla Superlega.

Il club bianconero ha affrontato la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Il match è terminato sul risultato di 1 a 1 e nonostante le reti di Cuadrado e Lukaku è tutto rinviato alla sfida di ritorno. Il mese di Aprile sarà un mese davvero importante per i bianconeri, in attesa della sentenza sulla penalizzazione. Oltre al tanto atteso derby d’Italia (si attende con ansia il match di ritorno), gli occhi di Massimiliano Allegri e dei suoi ragazzi saranno rivolti alla doppia sfida allo Sporting Lisbona in Europa League che vale un posto in semifinale. Resterebbe quindi il sogno della conquista in terra europea, dopo le due finali di Champions League perse tra il 2015 e il 2017.