Tradimento in vista: dall’Inter alla Roma, che affare

Ripetendo una prassi già sperimentata in passato, il calciatore potrebbe liberarsi a parametro zero tornando nella Capitale

Da un parametro zero all’altro. Ma stavolta con la partenza e la destinazione invertite. Negli ultimi anni Inter e Roma hanno incrociato spesso le loro strade di mercato. Dall’ormai famigerato affare Nainggolan, che portò in giallorosso un certo Nicolò Zaniolo, alla lotta per il cartellino di Paulo Dybala, approdato alla corte di Mourinho, meneghini e capitolini sono in costante controllo gli uni delle mosse degli altri.

E così, nello scorso luglio, Beppe Marotta soffiò proprio ai giallorossi Henrikh Mkhitaryan, liberatosi a costo zero dopo il mancato accordo sul rinnovo contrattuale col club dei Friedkin. La Roma, come già ricordato, rispose con lo ‘sgarbo’ della Joya, già molto vicino all’Inter per buona parte della sessione di mercato vissuta fino a quel momento.

Ma non finisce qui. Sono ormai settimane che si parla del possibile arrivo a Milano, sempre a costo zero, di Chris Smalling. Che non ha ancora firmato il prolungamento dell’accordo in scadenza nel prossimo giugno. Come si prepara a rispondere il Dg dei giallorossiTiago Pinto? Ma con un colpo gratis in casa Inter, ovviamente.

De Vrij, il ‘tradimento’ è servito

Il difensore Stefan De Vrij già in passato utilizzò il ‘Modus Operandi’ del parametro zero. Il difensore olandese, come si ricorderà, passò all’Inter da ‘free agent’ nel luglio del 2018, in un affare che non fu privo di polemiche per via di una prestazione sottotono del calciatore ‘orange’ proprio contro la sua futura squadra nel match che segnò, all’ultima giornata, la qualificazione Champions dei nerazzurri. Ora, dopo 5 anni, De Vrij in un colpo solo potrebbe ‘tradire’ sia l’Inter che la Lazio. Ovvero gli ultimi due club in cui ha militato. Una sua partenza a costo zero danneggerebbe infatti il club di Viale della Liberazione, che ha già salutato, con la stessa formula del mancato incasso dell’indennizzo per il cartellino, un pilastro come Milan Skriniar.

Un ipotetico approdo del difensore alla Roma però – e proprio in questo colpo troverebbe soddisfazione la vendetta dei giallorossi per le manovre di disturbo dell’Inter su Smalling – costituirebbe un motivo di delusione anche per i tifosi biancocelesti. Molti dei quali, a distanza di ormai 5 anni, ancora rimproverano a de Vrij il passaggio all’Inter. Il tradimento verrebbe percepito come totale se il centrale difensivo dovesse addirittura vestire la maglia giallorossa dopo essersela scelta di proposito grazie al suo status di giocatore sostanzialmente svincolato.