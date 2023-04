Leao, doppietta e addio. Servono 30 milioni

Dopo la doppietta rifilata al Napoli, il nome di Rafael Leao torna prepotentemente in auge per i migliori club europei.

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante ci sia ancora un’importante parte di stagione da disputare. Tra le società più attive troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Pioli in estate. Oltre ai possibili nuovi innesti, però, la dirigenza rossonera è alle prese con i rinnovi contrattuali dei calciatori più rappresentativi.

Tra questi troviamo ovviamente Rafael Leao, che vedrà scadere il proprio contratto nel giugno 2024. Nonostante i colloqui siano frequenti, non sembrano arrivare notizie positive in merito ad un prolungamento. Proprio per questo, qualora il rinnovo non arrivasse, la dirigenza potrebbe pensare di cederlo al termine della stagione per non rischiare di perderlo a parametro zero come i casi relativi a Franck Kessie e Gianluigi Donnarumma.

Sull’ala portoghese c’è il grande interesse della Premier League, che potrebbe decidere di tentare l’assalto definitivo in estate. In caso di cessione da parte del portoghese, la società avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di un calciatore che bene sta facendo nel campionato nostrano.

Rafael Leao sempre più in bilico: piace Laurentié

Il mercato del club rossonero ovviamente dipenderà soprattutto dalle uscite, ma la dirigenza pensa con attenzione al futuro e sonda il mercato. In vista di una possibile partenza di Rafael Leao, infatti, i rossoneri stanno valutando tutte le alternative. Tra queste troviamo Armand Laurienté, francese classe 1998 del Sassuolo. Il calciatore è una delle rivelazioni di questa stagione.

Armand, alla sua prima esperienza in Italia, si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, che lo vede a quota sette reti realizzate e sei assist forniti in 21 partite disputate. Il francese vedrà scadere il contratto con i neroverdi nel giugno 2027 e, per questo motivo, il Sassuolo chiede non meno di 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Si tratta di una cifra alta per le casse del club rossonero, ma che, grazie alla cessione di Leao, potrebbe decidere di investire per portare a Milano un giocatore dal grande valore.

Si tratterebbe di un colpo importante per il Milan, che aggiungerebbe alla rosa di Stefano Pioli un calciatore importante per il presente e per il futuro. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il futuro di Rafael Leao che sembra essere sempre più lontano da Milano. Il Milan sembra aver scelto Armand Laurienté come erede, con Pioli pronto ad accoglierlo a braccia aperte.