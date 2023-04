Blitz e incontro con gli agenti: addio Juve, vola in Premier

Di nuovo le sirene inglesi a far paura sul fronte mercato: l’obiettivo della Juventus rischia di saltare, ecco dove se ne va.

La stagione della Juve di Massimiliano Allegri ha vissuto costanti alti e bassi. Il club bianconero è, nonostante la penalizzazione (legata all’operazione Prisma), ancora in corsa per l’Europa. La situazione giuridica resta complessa ma in società si continua a pensare anche al calciomercato.

Il club bianconero è sulle tracce di un prospetto molto interessato e che pian piano sta acquistando interesse in tutta Europa. Georgiano, giovanissimo e a quanto pare pure molto forte. Non stiamo parlando della stella del Napoli Kvicha Kvaratskhelia, ma bensi’ del portiere della sua nazionale, Giorgi Mamardashvili.

L’estremo difensore classe 2000 ed alto 1,99, è finito nel mirino della Juventus. I costi per l’operazione però, non sarebbero bassi come quelli che hanno portato l’esterno d’attacco della Dinamo Batumi, a Napoli. Lì, ci fu l’intuizione di Cristiano Giuntoli, mentre in questo caso, la fila è lunga ed il prezzo bello alto. Al momento, Giorgi Mamardashvili gioca tra l’altro già in un campionato di alto livello.

Addio Juve, vola in Premier: ha già incontrato il club

Il georgiano è infatti il portiere del Valencia, che lo acquistò nell’estate del 2021 dalla Lokomotivi Tbilisi. Oggi non vorrebbe privarsene, ma se arrivasse un’offerta faraonica, allora si potrebbe ragionare. La sua clausola è di 100 milioni. Magari non ci sarà bisogno di pagarla, ma di avvicinarsi, sicuramente sì. E la Juve teme la concorrenza con le big di Premier pronte a investire per il calciatore.

In estate, ci aveva provato l’Ajax, ma gli spagnoli che lo avevano preso da un solo anno, hanno resistito. Inoltre al portiere sembrerebbe piacere una destinazione britannica, visto che i suoi agenti avrebbero già parlato con Chelsea, Tottenham e Manchester United. E stando a quanto riferisce Cope, uno di questi club starebbe facendo sul serio.

850mila euro per acquistarlo, ed una cessione vicina ai 100 milioni, se non addirittura totale. Il club che più si sarebbe spinto oltre, ha già pagato clausole di un certo livello ed è il Chelsea, da poco passato nelle mani di Frank Lampard. Si dice che gli agenti del portierone, fossero a Londra pochi giorni fa ed abbiano assistito anche a Chelsea-Liverpool. Per i Blues, ha giocato titolare, Kepa Arrizabalaga, portiere che probabilmente andrà via a fine stagione ma resosi protagonista dello 0-0 con i Reds.

Il portiere georgiano, arriverebbe in Premier League con un bel biglietto da visita. Per Mamardashvili, su 27 partite giocate in Liga, ben 5 clean sheet e 32 goal subiti. I discorsi in Gran Bretagna sembrano avviati ed ancor prima di iniziare a parlarne, pare che alla Juventus debbano guardare altrove.