Zielinski in una Big italiana: Lazio beffata sul più bello

Il futuro di Piotr Zielinski sotto la lente d’ingrandimento. Pure la Lazio di Sarri può rimanere a bocca asciutta

Il Napoli di Luciano Spalletti è finora stato protagonista di una stagione straordinaria. Nell’ultimo match di campionato il club partenopeo è crollato nettamente sotto i colpi del Milan campione d’Italia. Lo 0-4 potrebbe pesare sul morale della squadra campana, abituata a dominare in Serie A e Champions League in lungo e in largo ed evidentemente impreparata a situazioni del genere. Gli azzurri sono tuttavia già focalizzati sui prossimi impegni, per cancellare immediatamente la debacle di inizio aprile e lavorando sopratttutto ad una rivincita tutta Europa

Manca meno di una settimana all’andata dei quarti di finale di Champions League, proprio contro il Milan: uno scontro affascinante e, mai come ora, imprevedibile. Come promette di essere imprevedibile la prossima sessione di calciomercato estivo che potrebbe registrare non poche novità alla rosa della squadra azzurra che attende solo l’aritmetica certezza per festeggiare il terzo scudetto della sua storia.

Il Napoli, come detto, potrebbe vedere in parte rivoluzionato il suo nucleo portante ed uno dei nomi che ormai da mesi circola in ottica uscite è certamente quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista e trequartista polacco a 28 anni potrebbe finire per lasciare il Napoli da campione d’Italia. Il motivo, in realtà, è più scontato del previsto.

Non solo Inter: la prossima squadra di Zielinski

Il contratto di Zielinski con la società di Aurelio De Laurentiis è in scadenza il 30 giugno 2024 e fino a questo momento l’accordo per l’eventuale prolungamento non è stato lontanamente avvicinato.

Maurizio Sarri, secondo con la sua Lazio, ci ha pensato eccome a provare a puntare sull’ex Empoli. Il club biancoceleste rischia però una clamorosa beffa. Sembrano essere due i club pronti a fare un’importante proposta al patron della squadra campana per acquistare il cartellino di Zielinski nel mese di giugno. In primis l’Inter che lo segue da diverso tempo e proprio in quella zona del campo rischia di perdere Brozovic. Ecco perchè Marotta osserva la situazione: ma non sarà il solo.

Anche il Milan è attratto dalla possibilità di puntare sul classe 1994, per la sua tecnica e duttilità in mezzo al campo. Che sia già quest’estate per una cifra decisamente contenuta oppure a parametro zero, tra un anno, la via è già tracciata. Perchè se anche Zielinski rimanesse a Napoli senza rinnovare, la doppia opzione milanese sarebbe decisamente plausibile nel suo futuro. Con buona pace di Napoli e Lazio che sembrano sempre più lontane dal talento polacco.